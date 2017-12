Venerdì 29 dicembre 2017 - 20:10

Zingaretti annuncia che anche nel Lazio si voterà il 4 marzo

Giorno fissato ieri dal Governo per le politiche

Roma, 29 dic. (askanews) – Intervenendo nell’aula del consiglio regionale del Lazio, il presidente Nicola Zingaretti ha dichiarato oggi che anche nel Lazio sono in corso le procedure per fissare il voto al prossimo 4 marzo, giorno fissato ieri dal Governo per le politiche.