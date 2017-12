Venerdì 29 dicembre 2017 - 15:26

Milano, carabinieri: boom di sequestri di droga, +67% in un anno

Bilancio 2017: in aumento arresti e denunce per violenza sessuale

Milano, 29 dic. (askanews) – E’ boom di sequestri di droga a Milano. I dati che emergono dal bilancio annuale sull’attività dei carabineri del comando provinciale del capoluogo lombardo non lasciano spazio a dubbi: il quantitativo di sostanze stupefacenti complessivamente sequestrato dai militari dell’Arma nel corso del 2017 è stato pari a 2.366,5 kg, il 67% in più del 2016. L’incremento maggiore è quello fatto registrare dai sequestri di cocaina (145 kg in tutto, con un’impennata del 222,2% rispetto all’anno precedente), anche se, in termini assoluti, sono ancora una volta i cannabinoidi le droghe maggiormente commercializzate sulla piazza milanese: 1.619 i kg di hashish sequestri quest’anno (il 53,3% in più del 2016) e 548 quelli di marijuana (in aumento del 102,2% rispetto al 2016). Incrementi significativi anche nei sequestri di eroina (51 kg, il 45,7% in più dell’anno scorso) e di droghe sintetiche (3,5 kg, in crescita del 105,9% su base annua).

In generale, l’attività dei carabinieri ha riguardato oltre il 62% dei delitti complessivamente denunciati nel territorio milanese e nella provincia di Monza e Brianza, per un totale di 4.873 arresti e 14.933 denunce. Con numeri in aumento anche sul fronte delle violenze sessuali: le denunce per questo genere di reato sono salite del 6% nel giro di un anno, portando a un parallelo incremento delle persone arrestate (30 in tutto, il 7,14% in più del 2016) e di quelle denunciate (90 per un aumento del 4,65% sullo scorso anno). Pari a 180, invece, gli arresti eseguiti dai carabinieri per maltrattamenti, molestie, stalking e reati persecutori a danno di donne.

L’anno che si sta per chiudere ha segnato anche un aumento dell’attività di intelligence per la prevenzione e il contrasto del terrorismo, con i carabinieri che hanno svolto verifiche e accertamenti su 110 persone sospettate di aver intrapreso un percorso di radicalizzazione religiosa.