Venerdì 29 dicembre 2017 - 15:38

Bolzano: a Roma è passata una via altoatesina alle vaccinazioni

Dobbiamo innalzare di molto il tasso di copertura

Roma, 29 dic. (askanews) – Anche il tema dei vaccini è stato al centro dell’incontro di fine anno del presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher con i media locali. Kompatscher ha ricordato che “l’Alto Adige è la regione con il più basso tasso di copertura vaccinale tra il Mare del Nord e il Mediterraneo”, e che l’obiettivo, dunque, deve essere quello di “incrementare in maniera sostanziale questa percentuale”. Per farlo, la Giunta provinciale e l’Azienda sanitaria puntano su una strategia che si basa sulla sensibilizzazione, sull’informazione corretta, soprattutto in un’epoca caratterizzata dalle fake news, e sull’opera di convincimento nei confronti dei genitori. “Siamo riusciti a far passare a Roma una sorta di via altoatesina alle vaccinazioni – ha detto il presidente della Provincia – favorendo un approccio meno burocratico alla questione. Confidiamo di innalzare di molto il tasso di copertura vaccinale nei prossimi mesi”.