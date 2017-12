Venerdì 29 dicembre 2017 - 15:34

Abruzzo, consegnati i primi mezzi spazzaneve alle province

Acquistati dalla Regione e da Terna per un milione 132 mila euro

Chieti, 29 dic. (askanews) – Sono stati consegnati questa mattina i primi 3 mezzi antineve (una turbofresa e due sgombraneve corredati di lama e spargisale), acquistati dalla Regione Abruzzo con il contributo della ditta Terna e assegnati alle amministrazioni provinciali di Chieti, Teramo e L’Aquila. Il quarto mezzo, un’altra turbofresa destinata alla Provincia di Pescara, sarà disponibile giovedì prossimo. La cerimonia si è svolta nel deposito di Tua a Pescara, alla presenza del presidente della giunta regionale Luciano D’Alfonso, oltre che dei presidenti e delegati delle Province. la determina del dirigente della stazione unica appaltante. L’investimento per l’acquisto dei mezzi è stato di un milione e 132mila euro, finanziati dalla Regione con 400mila euro e da Terna per l’importo restante. Le due turbofrese sono state fornite dalla Fresia spa di Millesimo (Savona), gli sgombraneve dalla Aebi Schmidt Italia di Merano (Bolzano). “Non posso non ringraziare Stefano Conti, direttore degli affari istituzionali di Terna – ha detto D’Alfonso – che ha subito dato la disponibilità a lavorare sulla nostra richiesta di contribuire a questa operazione di grande responsabilità sociale nei confronti dei territori. E lo ha fatto con impegno, svestendo quei panni che troppo spesso indossano i burocrati”. D’Alfonso ha poi ricordato che anche con Enel è stato avviato un percorso di collaborazione interistituzionale, che porterà a dotare 65 Comuni abruzzesi di altrettanti generatori di corrente elettrica da utilizzare in caso di blackout dovuti al maltempo.