Giovedì 28 dicembre 2017 - 19:46

Piemonte, Vignale: con nuovo piano rifiuti aumenterà la tassa

"Pd e M5S danneggiano piemontesi"

Torino, 28 dic. (askanews) – Con la nuova legge sulla gestione dei rifiuti approvata oggi dal Consiglio regionale del Piemonte “centinaia di migliaia di cittadini piemontesi vedranno un aumento consistente della tassa, soprattutto trasferendola da chi è stato efficiente a chi è stato meno efficiente”. Lo ha detto Gianluca Vignale, capogruppo in Consiglio regionale del Piemonte del Movimento nazionale.

“L’aumento esponenziale dell’ecotassa sul conferimento dei rifiuti in discarica e in inceneritori senza recupero di energia determinerà un aumento della tassa a carico dei cittadini e un maggior conferimento dei rifiuti nel termovalorizzatore torinese. Inoltre poiché il tributo verrà direttamente versato alla Regione e sottratto al territorio si metteranno anche a rischio i bilanci dei consorzi stessi” ha proseguito Vignale.

“Mai prima d’ora in Piemonte era stata approvata una legge che tassa ‘”ecologicamente’ tutte le imprese tranne una. Pd e M5S insieme sono riusciti in questa grande impresa, a danno dei piemontesi” ha attaccato Vignale.

“La costruzione dell’unico consorzio della Provincia di Torino è l’ennesimo ‘carrozzone’ in cui si andranno a gestire come in Iren o in Smat centinaia di milioni di euro. Non stupisce che chi l’abbia voluta, il Partito Democratico su tutti, sia la stessa parte politica che ha nominato nei consorzi rifiuti Presidenti, componenti dei Cda, Amministratori unici che prima o dopo sono stati sindaci, consiglieri provinciale e parlamentari nazionali” ha concluso.