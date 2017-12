Giovedì 28 dicembre 2017 - 14:26

Piemonte, ok da Consiglio a legge su governo gestione rifiuti

Razionalizzati 21 consorzi: diventano 9 di area vasta

Torino, 28 dic. (askanews) – Via libera dal Consiglio regionale del Piemonte alla legge che disciplina il governo della gestione dei rifiuti, che darà ai piemontesi un nuovo sistema incentrato sui principi di razionalizzazione, di maggiore efficienza e di riduzione dei costi.

Partendo da quanto previsto a livello nazionale dal d.lgs. 152/2006, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, la nuova legge prevede la fusione degli attuali 21 Consorzi di bacino in 9 nuovi Consorzi di area vasta, attribuendo ai sindaci il compito di provvedere alle funzioni inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, la riduzione, la raccolta differenziata e il trasporto.

I singoli Consorzi di area vasta suddivideranno il proprio territorio di riferimento in aree territoriali omogenee funzionali allo svolgimento dei servizi (in prima attuazione della legge, queste saranno coincidenti con i soppressi consorzi di bacino previste dalla l.r. n. 24/2002), in modo da poter rispondere ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. I Comuni potranno essere rappresentati nell’assemblea consortile del relativo ambito di area vasta anche attraverso l’individuazione di un rappresentante unico per area territoriale omogenea.

