Giovedì 28 dicembre 2017 - 19:32

Basilicata, Industria 4.0: ok bando sviluppo tecnologie abilitanti

La dotazione finanziaria è di oltre 7,7 mln di euro

Roma, 28 dic. (askanews) – La giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore alle Attività produttive, Roberto Cifarelli, ha approvato l’ Avviso Pubblico, denominato “Industria 4.0 – Impresa 4.0 agevolazioni per l’innovazione e lo sviluppo di tecnologie abilitanti” con l’obiettivo di incentivare gli investimenti ad alta intensità di conoscenza e i cicli d’innovazione rapidi su tecnologie abilitanti (Key Enabling Tecnologies – KETs).

“Ancora una volta questo governo regionale ha voluto inserire un altro strumento nella ricca cassetta degli attrezzi messa a disposizione del tessuto produttivo lucano. Dopo gli strumenti previsti dal bando PIA – Pacchetti Integrati Agevolativi per rilanciare la competitività del sistema lucano e Creopportunità a favore delle start up abbiamo voluto focalizzare l’attenzione sostenendo, coerentemente con gli obiettivi del Piano nazionale dell’Industria 4.0, gli investimenti in innovazione, trasferimento tecnologico, competenze e tecnologie digitali. L’obiettivo finale è aumentare la competitività del sistema produttivo regionale, salvaguardare posti di lavoro e crearne dei nuovi, incrementare il valore della produzione, coinvolgere il sistema scolastico promuovendo i percorsi di alternanza scuola e lavoro”.

La dotazione finanziaria è di 7.760.000 euro.

(Segue)