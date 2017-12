Mercoledì 27 dicembre 2017 - 13:13

De Corato: Regione Lombardia intitoli premio a Gualtiero Marchesi

"E gli dedichi l'Atlante dei prodotti tipici lombardi"

Milano, 27 dic. (askanews) – “La morte di Gualtiero Marchesi è un grave lutto anche per Milano e la Lombardia, che sono sempre state al centro della vita professionale degli interessi del Maestro. Benché ovviamente famoso in tutto il mondo, Marchesi raggiunse le tre stelle Michelin col suo locale di via Bonvesin de la Riva, mentre dal 1993 si trasferì all’Albereta, nel cuore della Franciacorta lombarda. Ma non credo basti commemorarlo per quanto fatto in oltre mezzo secolo di storia professionale: sarebbe bello che Regione Lombardia istituisse il suo primo ‘Premio di cucina Gualtiero Marchesi’, nel quale sarebbe bello coinvolgere nella direzione scientifica sia i familiari che i colleghi più vicini a Marchesi, dal suo grande amico Ezio Santin di Cassinetta ai vari Cracco, Leemann e Lopriore, allievi del Maestro che oggi vivono e lavorano a Milano e in Lombardia”. E’ quanto ha spiegato il capogruppo di FdI in Regione Lombardia, Riccardo De Corato, aggiungendo che “sarebbe anche bello intitolargli l’Atlante dei prodotti tipici e tradizionali della Regione Lombardia, ossia il volume che racchiude informazioni dettagliate e aggiornate sui prodotti tradizionali e sui prodotti riconosciuti DOP e IGP, fiore all’occhiello della produzione agricola e gastronomica lombarda. Marchesi fu infatti sempre vicino ai Consorzi di produzione lombardi, dall’Oltrepo a Lodi passando per Brescia, Cremona e Mantova”.

“E magari sarebbe bello che la prima cerimonia del Premio Marchesi si tenesse proprio in via Bonvesin de la Riva a Milano, dove Gualtiero Marchesi è entrato per sempre nella storia della cucina mondiale” ha concluso De Corato, sottolineando che “appena possibile, avanzerò la proposta al Consiglio Regionale”.