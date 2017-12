Martedì 26 dicembre 2017 - 15:21

Napoli, Ferri: reagire alla violenza che ha colpito Arturo

Preso uno degli aggessori

Roma, 26 dic. (askanews) – “Il rispetto della legalità e la cultura dei valori sani sono le armi per combattere la violenza. È fondamentale il coinvolgimento dei giovani per diffondere i valori della legalità, del rispetto reciproco, dello stare insieme crescendo insieme agli altri con principi sani”.

A dichiararlo è stato il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri, dopo che è stato preso uno degli aggressori di Arturo, il 17enne accoltellato nei giorni scorsi a Napoli.

Mentre proseguono le indagini per individuare gli altri componenti della baby gang, Ferri ha spiegato che “sono tanti i giovani che vivono nella legalità e sono loro che devono dare l’esempio ai coetanei e a tutti i cittadini per porre fine a fenomeni di violenza. Il corteo di Napoli a sostegno di Arturo dimostra la voglia di cambiare e di reagire, partendo dal rispetto delle regole. È questa la strada per una società migliore, che non può accettare la violenza, ancor meno se gratuita. Il lavoro svolto dalle forze dell’ordine, insieme alla magistratura, è decisivo sia per individuare i colpevoli dei fatti che per evitare che questi avvengano; la presenza sul territorio è necessaria in fase di controllo per rafforzare la fiducia dei cittadini e garantire la sicurezza su tutto il territorio. Bisogna partire dal rispetto reciproco e condividere i valori della legalità per reagire e cambiare. È necessario il sostegno di tutti per dare un segnale forte di solidarietà e partecipazione concreta. La sinergia fra cittadini, istituzioni, scuole e famiglie è decisiva per fare sinergia, per dire con fermezza no alla Violenza, e per evitare che episodi del genere possano accadere nuovamente”.