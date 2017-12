Martedì 26 dicembre 2017 - 18:53

Agroalimentare, Regione Sardegna stanzia fondi per promozione

Caria: visibilità per le nostre eccellenze

Roma, 26 dic. (askanews) – La Giunta, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, ha stanziato nei giorni scorsi 187 mila euro per la realizzazione di azioni di informazione e promozione dei prodotti dell’agroalimentare. Tutte le attività saranno affidate all’Agenzia Laore Sardegna che svilupperà una serie di iniziative nel corso del 2018.

“Vogliamo dare – ha spiegato l’assessore Caria – ulteriore visibilità alle nostre eccellenze dell’agroalimentare, le migliori espressioni di un settore che ha grandi potenzialità e che, attraverso azioni di promozione mirate, può conquistare nuovi mercati e diventare un sistema produttivo ancora più forte e solido. Attraverso Laore mettiamo in campo azioni significative per favorire la conoscenza di vini, produzioni olivicole, formaggi e altri prodotti di grande qualità che hanno necessità di nuovi spazi commerciali. Un’azione coordinata che riteniamo possa concretizzarsi in importanti opportunità di crescita per le aziende sarde”.(Segue)