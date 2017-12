Sabato 23 dicembre 2017 - 20:01

Siccità, ok Sardegna a richiesta per fondo solidarietà nazionale

Via libera dalla Giunta regionale

Roma, 23 dic. (askanews) – Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, la Giunta regionale della Sardegna ha licenziato nei giorni scorsi la delibera, destinata al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, per il riconoscimento del carattere eccezionale sulla prolungata siccità della primavera-estate 2017, che ha interessato l’intero territorio regionale, per i danni alle colture orticole, cerealicole, di leguminose da granella, frutticole, viticole, olivicole e per le produzioni del comparto apistico. Si chiede quindi al Ministero che vengano attivate, per tutte le aziende interessate, le provvidenze previste dall’art. 5 del decreto legislativo 102 del 2004 e gli interventi attraverso il Fondo di solidarietà nazionale (FSN). Le provvidenze. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese colpite dalla siccità possono essere concessi: contributi in conto capitale per i danni alle produzioni e alle scorte aziendali; possono essere prorogate per una sola volta e per non più di 24 mesi le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole; può essere concesso l’esonero parziale (dal 17% fino a un massimo del 50%) del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento. Tali aiuti possono essere attivati in forma singola o combinata, tenuto conto della dotazione finanziaria assegnata al Fondo.(Segue)