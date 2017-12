Sabato 23 dicembre 2017 - 17:50

Commercio, Serracchiani: piccoli negozi valore per territorio

"Capacità di fare e fare bene"

Buttrio (Ud), 23 dic. (askanews) – “Le piccole realtà commerciali sono espressione della capacità di fare e fare bene e rappresentano un valore per il territorio”. La presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, oggi a Buttrio per i 65 anni di attività della ferramenta Meroi, ha colto l’occasione dell’anniversario della storica azienda friulana per esprimere una riflessione sul commercio al dettaglio e sulla capacità d’impresa che contraddistingue la nostra regione. “Bisogna essere eroi per affrontare le sfide quotidiane imposte dall’evoluzione del commercio” ha dichiarato la presidente “ma le persone che credono nelle proprie idee imprenditoriali trovano dalla propria parte l’impegno delle istituzioni”. “Questo territorio si sta dando una vocazione nuova e gli investimenti nel settore del commercio nei centri urbani non mancano” ha sottolineato Serracchiani “ma è necessaria una costante collaborazione, anche in futuro, tra le categorie economiche e le istituzioni affinchè i progetti proseguano”.