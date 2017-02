'Ndrangheta, sequestrati a imprenditore colluso beni per 2,5 mln

Già in carcere per associazione mafiosa con la cosca "Rosmini"

Roma, 27 feb. (askanews) - Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, coordinati dalla locale Procura, hanno sequestrato beni per 2,5 milioni di euro riconducibili al pregiudicato mafioso Giuseppe Stefano Tito Liuzzo e al suo nucleo familiare. Si tratta di una ditta individuale, 6 immobili, 3 autovetture e numerosi rapporti finanziari.

Il provvedimento - emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale reggino, su richiesta della Procura - focalizza l'attenzione su uno dei più noti imprenditori edili a suo tempo attivi nella provincia di Reggio Calabria, attualmente in carcere dopo l'arresto per associazione mafiosa nell'operazione "Araba Fenice", condotta dalla Finanza nel 2013.

Dalle indagini svolte, in particolare, era emersa l'appartenenza di Liuzzo alla cosca della 'ndrangheta "Rosmini", per conto della quale - come anche confermato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - egli aveva curato gli illeciti interessi economici, soprattutto nel settore dell'edilizia privata.

Nello stesso contesto era anche stata accertata la riconducibilità di fatto, a Liuzzo, di diversi beni formalmente intestati a soggetti terzi e, in particolare, alla compagna e al fratello di questa, anch'egli destinatario di provvedimento restrittivo della libertà personale nell'operazione "Araba Fenice".