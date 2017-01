Roma, 24 gen. (askanews) - Dalle prime luci dell'alba è in corso su tutto il territorio nazionale l'esecuzione di decine di arresti volti a neutralizzare una ramificata organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico dai marcati profili internazionali capace di pianificare l'importazione di 8 tonnellate di cocaina dal Sud America, in particolare dalla Colombia.

L'operazione denominata "Stammer", che rappresenta l'epilogo di una complessa attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria/Gico della Guardia di Finanza di Catanzaro e coordinata da questa Procura della Repubblica - Dda, vede impiegati oltre 500 finanzieri, con l'ausilio di unità Antiterrorismo Pronto Impiego, di unità cinofile e della componente aerea del Corpo, per il fermo di 54 soggetti tra Calabria, Sicilia, Campania, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia e l'esecuzione di numerose perquisizioni. Nelle indagini, oltre ai soggetti fermati, sono indagati altri 20 personaggi alcuni dei quali non raggiunti dal provvedimento in quanto già reclusi per altri motivi.Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, dal Procuratore Aggiunto, Giovanni Bombardieri, e dal Sostituto Procuratore, Camillo Falvo, hanno consentito di disarticolare un'organizzazione estremamente complessa, composta da diversi sodalizi criminali, riconducibili alla 'ndrina Fiarè di San Gregorio d'Ippona (Vv), alla 'ndrina Pititto-Prostamo-Iannello di Mileto (Vv) ed al gruppo egemone sulla contigua San Calogero (VV), organizzazioni satellite rispetto alla più nota ed egemone cosca dei Mancuso di Limbadi (VV), con la sostanziale partecipazione delle più note 'ndrine della Piana di Gioia Tauro (RC) e della provincia di Crotone. Clan calabresi assolutamente a loro agio nel contrattare direttamente con i "Cartelli Sudamericani" l'importazione di 8.000 chili di cocaina: partita questa che grazie alle indagini degli investigatori è stata sequestrata in Colombia, quando era già stoccata e nascosta in una piantagione di banane non distante dal porto di Turbo, mentre in Italia, nel porto di Livorno, le Fiamme Gialle sequestravano il cosiddetto "carico di prova" consistente in 63 chilogrammi di cocaina pura, occultata all'interno di cartoni contenenti banane.