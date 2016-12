Bambini e Tecnologia

​Una proposta Lisciani

Nativi digitali, touch generation, millennials. Sono queste alcune delle etichette con cui quotidianamente ci riferiamo alle generazioni che, di fatto, stanno crescendo insieme alla tecnologia.

Possiamo evitarlo? Troppo difficile, meglio cercare di dotare i più piccoli di strumenti che possiamo controllare. I sistemi parental control si stanno consolidando in tutti i prodotti tecnologici per bambini e nessuno meglio di Lisciani Giochi ha saputo cogliere l’occasione di soddisfare l’esigenza dei bambini di stare al passo con i tempi e, al tempo stesso, quella dei genitori di avere sempre sotto controllo i contenuti a loro disposizione.

Appena un anno fa è arrivato sul mercato il Mio Phone, smartphone totalmente parental control per bambini dai 5 ai 10 anni, mentre per questo Natale è arrivato Mio Amico Robot, il primo compagno di giochi interattivo! Non solo risponde ai comandi, cammina evitando gli ostacoli e riconosce la voce del bambino, ma racconta storie e accresce le capacità cognitive dei bambini.