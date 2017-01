Parigi, 30 gen. (askanews) - Mohamed Abrini, indagato chiave per le stragi terroristiche di matrice islamica di Parigi e Bruxelles, è stato incriminato da un giudice antiterrorismo a Parigi nell'inchiesta sulle stragi di Parigi del 13 novembre 2015, hanno annunciato i suoi legali. Detenuto in Belgio, dove era stato arrestato il 9 aprile, dopo essere stato identificato come "l'uomo con il cappello" tra gli autori della strage all'aeroporto di Bruxelles, è stato inviato per un giorno in Francia per essere incriminato. "Il giudice istruttore non gli ha fatto domande" hanno dichiarato il suoi legali Emmanuel Pierrat e Stanislas Eskenazi.

(fonte Afp)