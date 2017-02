Viaggiatori LGBT in crescita, ma pochi sanno come comquistarli

Milano, 8 feb. (askanews) - Turismo LGBT in forte crescita, ma ancora sottovalutato da molte strutture istituzionale europei, e ancor di più dagli stessi operatori, penalizzati spesso da una errata o stereotipata percezione della domanda. E' quanto emerge da una ricerca promossa dalla Bit e condotta da Magda Antonioli Corigliano, direttore del Master in Economia del Turismo dell'Università Bocconi di Milano, insieme con Marianna di Salle. La ricerca - illustrata nei risultati principali nel corso della presentazione dei Bit 2017 che aprirà i battenti dal 2 a 4 aprile a fieramilanocity - ha analizzato i più rilevanti dati disponibili ad oggi su scala mondiale su questo segmento, il cui valore viene stimato a livello mondiale, secondo le diverse fonti, tra i 195 e i 211 miliardi di dollari l'anno.

In particolare l'indagine LGBT2030, condotta nel 2016 da Out Now sulle spese in viaggi di un campione di 130 mila persone LGBT residenti in 18 Paesi, rivela che la spesa aumenta rispetto ai 3 anni precedenti in quasi tutti i Paesi considerati e soprattutto in India (+5,7%), Colombia (+4,7%) e Turchia (+3,4%). Le spese in viaggi realizzate da residenti LGBT dei tre mercati principali (Stati Uniti Brasile e Giappone) rappresentano oltre la metà (51%) della quota di mercato mondiale.

Focalizzandosi poi sull'Europa, per capire se e come i Paesi dell'Unione Europea si stiano rivolgendo al pubblico LGBT per cogliere le opportunità di questo segmento, la ricerca ha analizzato i portali web ufficiali di promozione turistica dei 28 Stati membri. Su 29 portali analizzati, 16 (55%) hanno una sezione dedicata ai viaggiatori LGBT; dei 13 portali (45%) che non dispongono di sezioni specifiche, in 5 non è presente alcun cenno ai viaggiatori LGBT, mentre in 8 è possibile trovare qualche riferimento tramite parole chiave. Non fanno alcun riferimento specifico Bulgaria, Cipro, Croazia, Romania e Italia; presentano riferimenti per parole chiave Belgio (Fiandre), Estonia, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo e Repubblica Ceca; è presente una sezione tematica per Austria, Belgio (Bruxelles e Vallonia), Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Ma da una lettura incrociata delle diverse analisi disponibili emerge che soprattutto in Europa c'è una evidente difficoltà a intercettare la domanda del turismo LGBT a causa di una erronea percezione della domanda. Per esempio anche per molti siti dei Paesi europei che hanno una sezione dedicata al turismo LGBT o informazioni dedicate ci si rivolge al pubblico giovanile, mentre l'indagine Out Now mette in evidenza una forte percentuale di turisti in età matura. O ancora nelle informazioni sulle sezione dedicate al turismo LGBT si fa ampio riferimento esclusivamente alla vita notturna, quando altre indagini mostrano una significativa percentuale di viaggiatori interessati invece e mete culturali. La survey completa sarà presentate nel corso di Bit 2017.