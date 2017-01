Viaggi aerei, ecco i 5 trucchi per volare bene e con convenienza

Roma, 26 gen. (askanews) - A tutti i viaggiatori più esigenti, Volagratis.com svela anche alcuni suggerimenti per avere la miglior esperienza di volo e allo stesso tempo mantenere la massima attenzione al portafogli. Cinque i consigli per volare bene e con convenienza:

1. Volare dal martedì al giovedì: Per risparmiare, è meglio evitare di volare il lunedì mattina o nel fine settimana. Martedì, mercoledì e giovedì sono i giorni meno trafficati sugli aerei, il che si traduce in maggiore disponibilità e tariffe più basse.

2. Pagare un piccolo extra per il trattamento vip: Il suggerimento è chiaro. Perchè aspettare a rilassarsi in volo quando gli aeroporti hanno la lounge a pagamento? Invece di stare scomodi in un'affollata area d'attesa, è possibile destinare un piccolo extra per accedere ad una comoda lounge con buffet e drink illimitati, wifi, riviste e quotidiani. E' una soluzione perfetta per rilassarsi prima del volo, soprattutto se si sta per partire per un'occasione speciale.

3. Acquistare i voli di notte o al mattino presto: Le offerte "night-locked" non ancora esaurite sono disponibili anche la mattina presto. Queste prenotazioni vengono rilasciate intorno all'una di notte: vale quindi la pena fare la guardia e rimanere svegli per assicurarsi il posto più conveniente.

4. Volare la mattina presto: I primi voli del giorno sono di solito i più economici, in particolare quelli che decollano alle ore dispari. I voli serali invece sono quelli che generalmente collezionano un minor numero di ritardi poiché non bisogna attendere che l'aereo venga preparato per volare di nuovo.

5. Gennaio è il mese più economico per una vacanza in città: Nel mese di gennaio si possono trovare numerose offerte volo+hotel per due notti a meno di 100 euro per destinazioni come Berlino, Dublino, Parigi o Roma. In alternativa, si può scegliere una fuga al caldo e volare nelle Canarie.