Roma, 25 gen. (askanews) - La persistente crisi economica, la paura del terrorismo e la "cultura dell'individualismo", con l'organizzazione dei pellegrinaggi fai-da-te, i voli low cost e la prenotazione on line dei bed and breakfast: sono queste le cause che hanno provocato una diminuzione, nel 2016, dei pellegrinaggi. "E' cambiata la cultura del pellegrino e del turismo", ha detto monsignor Liberio Andreatta, direttore dell'Opera Romana Pellegrinaggi, incontrando i giornalisti e facendo un bilancio del 2016 con uno sguardo alle prospettive per il 2017.

"Fino a qualche tempo fa l'80% dei voli charter era per i gruppi - ha spiegato - e il 20% individuali. Ora è esattamente il contrario. C'è la digitalizzazione, l'acquisto on line dei voli low cost, i treni alta velocità. Tutto questo ha portato a una trasformazione. C'è una crisi delle compagnie aeree tradizionali, dovuta a un aumento delle prenotazioni per le low cost". A questo si va ad aggiungere il fatto che, "nell'anno del Giubileo, i pellegrini e i turisti diminuiscono. È sempre stato così". Nonostante tutto "abbiamo tenuto, è stato già un successo dovuto al Giubileo straordinario".

Ed ecco i numeri dei pellegrinaggi nel 2016: diminuiti del 30% i pellegrinaggi in Terra Santa. Chiusi l'Egitto, la Siria, la Turchia; diminuito del 10% il turismo religioso a Lourdes, calo del 20% a Fatima. L'Italia invece tiene ed anzi aumenta, del 20% in generale, del 10% su Roma.

Gli obiettivi per il 2017 sono aumentare i pellegrinaggi a Fatima, in occasione del centenario delle apparizioni. Per questo l'Orp ha lanciato lo slogan "100 anni 100 pellegrinaggi" e "sicuramente il viaggio del Papa a Fatima creerà un aumento di interesse verso questa meta", ha detto mons. Andreatta. Per la Terra Santa, l'Orp propone dei "pellegrinaggi specifici con proposte mirati, come 5 giorni a Gerusalemme, l'archeologia cristiana o la Giudea e Galilea. Ed ancora: rilancio di Giordania, Armenia, Iran, Uzbekistan e Cina che "sta andando molto bene".

L'incontro con la stampa è stato anche l'occasione per presentare il XIX Convegno nazionale teologico-pastorale intitolato "Il pellegrinaggio: Fede e Bellezza" che si terrà a Roma dal 29 al 31 gennaio. In programma una relazione dell'arcivescovo di Chieti, mons. Bruno Forte, un intervento di padre Marko Rupnik e uno con mons. Marco Frisina, con il cardinale Agostino Vallini e con mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia. La giornata conclusiva vedrà la partecipazione di Vittorio Sgarbi.