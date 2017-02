Roma, 20 feb. (askanews) - Destinazione Lourdes, uno dei più importanti centri di pellegrinaggio del mondo, un luogo profondamente intriso di spiritualità. Ma Lourdes e la sua regione, nel cuore dei Pirenei, non sono soltanto religiosità e lanciano un invito al turista per scoprire, come ha evidenziato nel corso di un incontro a Roma Frédéric Meyer, direttore Italia-Grecia e coordinatore regionale Europa del Sud di Atout France, "anche l'altra faccia di Lourdes, quella di una natura intatta, dell'ecologia, dello sport, delle scoperte". Il tutto "nel cuore di una regione dal grande cuore e dalla lunga storia, l'Occitania".

Intorno al santuario, che vedrà quest'anno una risistemazione totale della Grotta delle Apparizioni e un'offerta rinnovata per andare incontro ai fedeli del XXI secolo (compreso un pellegrinaggio delle reliquie di Santa Bernadette in Italia), c'è infatti un ampio ventaglio di proposte turistiche: "potrete percorrere Lourdes e dintorni in segway - ha aggiunto Meyer - e scoprire un autentico paradiso della mountain-bike, scenario dell'unica tappa francese della Coppa del Mondo di Discesa in Mountain-Bike UCI 2017". Si può poi salire in teleferica sul Pic di Midi, a 2877m (possibile per pochi eletti per volta anche l'ospitalità notturna), e vivere l'emozione del vuoto sulla nuova straordinaria passerella metallica lunga 10 m che offre un punto di vista unico e vertiginoso, dando quasi l'impressione di volare.

E tanta natura, con il nuovo Pirenei Trip, un percorso spettacolare sui mitici colli del Tour de France, 3 parchi nazionali, 13 laghi, 2 riserve naturali nazionali, e 4 siti con il marchio Grandi Siti del Midi-Pirenei.

Poi musica, al ritmo del jazz con il festival Jazz in Marciac, uno dei più importanti festival d'Europa, che compie quest'anno 40 anni. O un viaggio sorprendente per scoprire la straordinaria "Scala d'Acqua" di Fonséranes nell'Hérault, 21,50 metri di dislivello, e 9 chiuse di una delle opere più sorprendenti ed emblematiche del Canal du Midi, Patrimonio dell'Unesco. Per gli appassionati di trekking, ecco ancora la GR42, il grande percorso fino ai paesaggi della Camargue, alla fortezza di Aigues Mortes, a Le Grau du Roi.

Turismo a 360 gradi dunque quello proposto da Lourdes, anche in virtù dei collegamenti aerei della compagnia Albastar (2 voli alla settimana dall'aeroporto di Roma Fiumicino), ai quali si aggiungono i voli Ryanair da e per Roma Ciampino, a tariffe particolarmente interessanti. In totale, 4 voli diretti alla settimana.