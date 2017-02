La strategia delle "settimane" per attirare i turisti a Milano

Milano, 9 feb. (askanews) - "Settimana" dopo "settimana" Milano punta a massimizzare la sua capacità attrattiva dal punto di vista turistico, e di business costruendo un palinsesto di eventi tematici legati a principali appuntamenti fieristici. Questi però vanno programmati nelle date, in modo da non sovrapporsi, garantendo invece una continuità che possa permettere di "agganciare" i potenziali visitatori delle manifestazioni contigue.

Roberta Guaineri, Assessore a Turismo, Sport e Tempo libero del Comune di Milano, spiega così la "strategia delle settimane" in occasione della presentazione della Bit 2017, la Borsa internazionale del turismo che si svolge a fieramilanocity dal 2 al 4 aprile: "Milano viene visitata per motivi specifici - dice - Il turismo milanese è un turismo che cerca determinate offerte tecniche e di approfondimento di temi. E quindi vogliamo che Milano si offra appunto per le "settimane": la settimana della moda e la settimana del design sono già consolidate come offerte che si sviluppano un determinato arco di tempo, ma su tutta la città".

Già dalla primavera 2017 questa strategia ha permesso di costruire un palinsesto di settimane che parte dal 31 marzo con gli appuntamenti legati al miart, per poi dipanarsi con la Settimana del Design, ovvero il Salone del Mobile, la settimana del libro legata alla nuova fiera Tempo di Libri e infine la Week&Food che dal 4 all'11 maggio accompagnerà il salone Tuttofood. Nell'agenda si inserisce anche la Bit, per quest'anno solo come raccordo di date - dal 2 al 4 aprile - e con eventi mirati, in vista, per il prossimo anno, di uno sviluppo più articolato degli appuntamenti cittadini legati all'evento.

"Adesso abbiamo introdotto l'Art week, la Food week e speriamo l'anno prossimo di introdurre anche la settimana del turismo proprio per far vedere come tutta la città sia coinvolta sui singoli eventi. - conclude Guaineri - Quindi chi viene a Milano e vuole partecipare alla fiera del turismo o alla fiera del food troverà nella città una serie di iniziative culturali ludiche e scientifiche per approfondire il tema che riguarda quella settimana".