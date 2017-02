La proprietà di Supranational Hotels passa a "reconline AG"

Milano, 14 feb. (askanews) - La proprietà di Supranational Hotels, di cui Space Hotels è il partner italiano, è stata venduta a "reconline AG", società svizzera fondata nel 1992 che conta oltre 4.000 alberghi nel suo portafoglio. Per la struttura e i servizi Space, in sostanza, non cambierà nulla dal punto di vista delle prenotazioni, che anzi saranno facilitate rispetto al sistema attuale: passa solo di mano il pacchetto azionario.

Nel corso dei prossimi tre mesi, Supranational Hotels confluirà nel sistema di prenotazione centralizzato di "reconline", attualmente utilizzato da oltre 4.000 alberghi in tutto il mondo per gestire la loro distribuzione tramite GDS. Supranational Hotels continuerà ad essere considerata da "reconline" come attività commerciale autonoma.

"Supranational Hotels è ben noto nel settore per il suo ruolo pionieristico, per il servizio qualitativamente superiore offerto ai clienti e per la sua ampia esperienza", ha dichiarato Markus Maissen, ceo e fondatore di "reconline AG". "Non solo continueremo, ma svilupperemo ulteriormente il livello di eccellenza che Supranational ha stabilito, aiutando al contempo i loro clienti a crescere grazie alla nostra tecnologia innovativa e al nostro know-how".

"Essere all'avanguardia nei sistemi digitali è vitale oggi nel mondo dei canali di distribuzione alberghiera. Entrare a far parte di "reconline" è una grande opportunità per Supranational Hotels e per i nostri clienti", ha detto Pal Semb-Johansson, presidente del consiglio di amministrazione di Supranational Hotels, di base a Londra. "reconline ha una storia di comprovata esperienza e competenza nel supportare il successo sul mercato di alberghi di tutte le dimensioni. Siamo sicuri che reconline è il partner giusto per continuare a garantire ai nostri clienti un servizio di livello mondiale e il meglio delle soluzioni tecnologiche".