Il turismo di lusso non conosce crisi, cresce del 4,5% l'annuo

Milano, 8 feb. (askanews) - Il lusso non conosce crisi, neanche nel turismo: ad oggi le sue imprese fatturano a livello globale oltre 1.000 miliardi di euro l'anno. Di questi, 183 miliardi provengono dall'hôtellerie (+4% di crescita solo nell'ultimo anno), 112 miliardi dal Food & Beverage (+4%) e 2 miliardi dal segmento crocieristico di lusso (+5%). Nel quinquennio 2011/2015 il segmento del turismo di lusso è cresciuto a livello mondiale al ritmo del +4,5% annuo e oggi, per ogni 8 euro spesi in viaggi, uno si riferisce al Luxury. E' la realtà che emerge da una ricerca promossa dalla Borsa Internazionale del Turismo e diretta da Magda Antonioli Corigliano, direttore del Master in Economia del Turismo dell'Università Bocconi di Milano. La ricerca è stata anticipata nei suoi risultati principali nel corso della presentazione dell'edizione 2017 di Bit che aprirà i battenti dal 2 al 4 aprile a fieramilanocity.

La ricerca mette in evidenza che Europa e Nord America rappresentano il 64% del bacino d'origine per i viaggi di lusso, ma anche che nuove categorie con ampia capacità di spesa si accrescono in tutte le regioni del mondo (l'Asia Pacifico è quella che si prevede crescerà di più da oggi al 2025): la travel industry dovrà adattarsi per far fronte alle loro esigenze. Si tratta per lo più di viaggiatori indipendenti (70%), disposti a pagare un prezzo premium per l'esperienza di un consulente che organizzi loro un viaggio su misura; viaggiano in business/first class o con voli privati e per la maggior parte (75%) soggiornano presso strutture alberghiere di fascia alta. Tra le nuove esigenze emergenti, oltre a privacy ed esperienze personalizzate, anche flessibilità e proposte per la famiglia.

Oltre la metà dei luxury traveler - secondo i risultati dell'indgine - comincia a programmare il viaggio con più di 6 mesi di anticipo, anche se la decisione finale e l'acquisto solitamente avviene sotto i 90 giorni dalla partenza, e il digitale è il canale che più di ogni altro ha un impatto sull'opinione in fase di ispirazione (63%). Se la componente esperienziale risulta sempre centrale, la ricerca rileva in particolare che le principali attività praticate dai viaggiatori di lusso sono le cene gourmand (94% occasionalmente e 76% regolarmente), i tour di visita (91% e 62%) e l'apprendimento di nuove conoscenze (90% e 53%). Seguono cultura, natura e intrattenimento. Tra le attività che invece i turisti luxury "vorrebbero provare" spiccano vita notturna (13%), fitness, salute e benessere (11%) e, a pari merito col 10%, eventi culturali e di intrattenimento.

(nella foto: Roma, la terrazza di Palazzo Manfredi)