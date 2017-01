Il Petit Palais Hotel di Milano entra nell'offerta Space Hotels

Milano, 31 gen. (askanews) - Il Petit Palais Hotel de Charme di Milano entra a far parte dell'offerta Space Hotels: si tratta di una struttura di eccellenza situata all'interno di una dimora seicentesca nel cuore del centro cittadino, a poca distanza da piazza del Duomo. Oltre che luogo ideale per coniugare notti tranquille e pigri pomeriggi di lettura nel giardino interno, a due passi dal vortice della vita milanese, dalla cultura allo shopping, il Petit Palais con gli ambienti caratterizzati dall'eleganza delle dimore di un tempo è una delle location preferite dalle case di moda, dai fotografi e dalle riviste per servizi fotografici dal forte impatto visivo. Inoltre per la caratteristica familiarità dei suoi ambienti, questo albergo è anche molto apprezzato da una clientela giovane, che guarda al futuro ma non disdegna il comfort di una casa che sembra quella, preziosa, di famiglia.

Varcando la soglia dell'hotel ci si immerge in una realtà sospesa: la colazione può essere gustata nella incantevole Sala degli Specchi, un ex refettorio le cui pareti sono ornate da particolari affreschi. Particolarmente apprezzato dagli ospiti è poi il piccolo giardino interno, oasi di tranquillità e bellezza, location ideale per estraniarsi dalla caotica vita cittadina, pur senza rinunciare alle comodità della tecnologia poiché anche quest'area è coperta dal segnale Wi-Fi gratuito.

L'offerta delle camere incontra le eisgenza di ogni tipo di ospite: si va dalle Deluxe room - camere accoglienti di 30 metri quadrati decorate con tendaggi e raffinate tappezzerie in seta di differenti colori e arricchite con pregiati arredi d'epoca, pavimenti in parquet e tappeti originali - alle Junior Suite, perfette per coloro che necessitano spazio per rilassarsi o lavorare. E ancora si può soggiornare nella Bellevue Attic Suite situata all'ultimo piano con terrazzo privato elegantemente piantumato, camino nella luminosa zona giorno, e ampia Jacuzzi nell'ampio bagno in pregiato marmo italiano. O anche nella Palais Attic Suite, situata all'ultimo piano dell'Hotel. Ampia 70 metri quadrati e dotata di terrazzo privato, questa suite è composta da due camere collegate da un ingresso riservato e da un ampio bagno in pregiato marmo italiano provvisto di comoda vasca Jacuzzi. Elegante, spaziosa e confortevole, la Palais Attic Suite è simbolo dello stile raffinato e intimo dell'albergo. Per finire alla Suite Jardin Imaginaire affacciata sul caratteristico cortile interno, divisa fra una camera matrimoniale, una camera singola, un'ampia zona giorno ed un bagno in pregiato marmo italiano con doccia.

Space Hotels, partner italiano del gruppo alberghiero Supranational Hotels, è attualmente presente nel nostro paese con una collezione unica di 62 alberghi indipendenti da 3 a 5 stelle in 35 destinazioni business e leisure italiane. Come Supranational l'offerta sale a più di 500 hotel in 50 nazioni raggiungibili attraverso i Gds (SX) o Internet all'indirizzo www.spacehotels.it, o attraverso il numero verde 800.813.013.