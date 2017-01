Milano, 23 gen. (askanews) - Space Hotels amplia la sua offerta accogliendo l'adesione alla sua rete il Mascagni Luxury Dépendance, in via Vittorio Emanuele Orlando a Roma. Aperto nel luglio 2016, il Mascagni Luxury Dépendance è a soli soli venti metri dall'Hotel Mascagni, nel cuore della Capitale, ed è incastonato all'interno di un prestigioso palazzo umbertino di fine '800 dai pavimenti in mosaico. Dodici camere e suite occupano il quarto ed il quinto pianto del palazzo offrendo agli ospiti che decidono di alloggiare in questa "casa romana" un punto di vista d'eccezione sui tetti più belli della città senza rinunciare alle comodità di una camera d'albergo.

La struttura nasce dall'esperienza dell'Hotel Mascagni e ne arricchisce l'offerta con un concetto d'ospitalità più intimo ed innovativo: quello dell'alloggio indipendente. L'intero complesso di camere è stato curato con l'obiettivo di portare il comfort della camera d'albergo ad un livello più alto: quello della familiarità. Gli arredi di tutte le camere e suite si ispirano all'eleganza dello stile razionalista dei primi anni 40 del XX secolo rinnovato dalle tinte color pastello delle pareti coordinate con i tessuti pregiati delle tappezzerie che fanno da contrappunto al parquet intarsiato di colore scuro e agli arredi di design. L'utilizzo dei marmi pregiati di Carrara nei corridoi e nei bagni rende questa dépendance una vera casa di lusso.

Camere d'albergo inserite in un palazzo residenziale, con la convenienza, dunque, della tranquillità di una camera privata che gode di totale indipendenza ma garantisce allo stesso tempo tutti i comfort e le attenzioni riservate agli ospiti di un albergo. Fra i vantaggi: reception 24 ore, colazione in camera su richiesta, check-in, check-out, la prima colazione e un incantevole bar a soli venti metri dall'alloggio. Inoltre, tutte le camere sono pensate per essere vivibili come veri appartamenti, perciò ampio spazio per muoversi e un'area dedicata allo stoccaggio dei bagagli. Infine, bollitore per il tè e macchinetta Nespresso per un caffè all'italiana in ogni momento della giornata.

Space Hotels, partner italiano del gruppo alberghiero Supranational Hotels, è attualmente presente nel nostro paese con una collezione unica di 62 alberghi indipendenti da 3 a 5 stelle in 35 destinazioni business e leisure italiane. Come Supranational l'offerta sale a più di 500 hotel in 50 nazioni raggiungibili attraverso i Gds (SX) o Internet all'indirizzo www.spacehotels.it, o attraverso il numero verde 800.813.013.