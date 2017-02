Food, tempo di cioccolato: a Bruxelles ed Anversa

Roma, 1 feb. (askanews) - Quando si pensa alle Fiandre e a Bruxelles, l'associazione al suo cioccolato, a quelle splendide e gustose opere d'arte, riempie gli occhi e la bocca di piacere. I maestri del cioccolato belga, artisti della scultura, del design e del gusto innovativo, contribuiscono con la loro costante ricerca a far crescere e diffondere la cultura e l'arte per la sua lavorazione, l'irrefrenabile desiderio per quel piccolo e delizioso assaggio. Logica conseguenza che si attenda con impazienza il momento in cui gustare senza freni e senza stringate logiche di tempo l'appuntamento con le sue celebrazioni.

Anche quest'anno gli appuntamenti con il cioccolato belga non si fanno attendere, al contrario, il calendario è fitto e prossimo alla partenza. Prima tappa Bruxelles che inaugura la sua stagione per il terzo anno consecutivo con Brussels Chocolate Week da oggi al 15 febbraio.

Chocolate Pass alla mano, i visitatori potranno godere delle prelibatezze di oltre venti chocolateries e usufruire di sconti per visitare il Belgian Chocolate Village e il Choco-Story Museum, sia per fare dolci acquisti nei diversi negozi in giro per la città.

Dal 2 al 15 marzo invece i riflettori puntano sulla città di Rubens con Anversa Chocolate Week! Dieci giorni in cui Anversa si ricoprirà di cioccolato: gli amanti, i curiosi e gli intenditori avranno la possibilità di seguire un vero e proprio "sentiero di cioccolato". Muniti di pass e brochure dei maestri cioccolatieri che ne prenderanno parte, potranno visitare le principali attrazioni cittadine e come in una caccia al tesoro fermarsi nelle migliori cioccolaterie per testare e gustare le ultime creazioni per un'esperienza completa.