Milano, 18 gen. (askanews) - Le offerte dell'agenzia di viaggio o di un network di agenzie a portata di App, ma senza che l'agente debba preoccuparsi di programmare e gestire la piattaforma tecnologica e neanche di caricare le singole offerte: è la soluzione proposta da Bookingfax, azienda che dal 2002 opera a servizio delle imprese del sistema viaggi con soluzioni tecnologiche e che incontrano la nuova domanda di consumi digitali.

"Bookingfax-Mobile" - questo il nome della soluzione - è un App nativa completamente personalizzabile nei contenuti e nella skin aziendale di ogni singola agenzia o network di agenzie di viaggio, ed è completamente autonoma nella sua gestione, sarà infatti Bookingfax a caricare le offerte nell'App senza nessun coinvolgimento manuale da parte dell'agente di viaggio. Una vetrina digitale con tutta la programmazione offerta dall'agenzia a portata di mano di ogni singolo cliente; e che l'agente può gestire - insieme con le notifiche di chiamata e le richieste dei clienti, le statistiche di consultazioni delle offerte - attraverso l'accesso Bookingfax.

"L'App ha come missione quella di essere una grande opportunità per gli agenti di viaggio per informare, attrarre e riportare il cliente in agenzia - ha spigato Antonio Mariscal ceo di Bookingfax - Il tutto con un costo accessibile a ogni realtà aziendale. L'immediata condivisione delle offerte visualizzate con i più importanti social media e con WhatsApp garantirà all'agenzia di viaggio una grande visibilità grazie al buzz marketing".