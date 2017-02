Carnevale a Cipro per scoprire la gastronomia

Roma, 10 feb. (askanews) - Dieci giorni di festa per un evento Patrimonio Intangibile dell'Unesco. Laboratori per tutti e per bambini, mostre storiche, parate, esibizioni canore e sfide accesissime tra costumi. A Lemesos (Limassol) il carnevale è una cosa seria. Quella che può sembrare una contraddizione, per gli abitanti della città di Cipro affacciata sulla bella baia di Akrotiri è una felice realtà che, anno dopo anno, si ripete seguendo un rituale talmente radicato nella tradizione che il carnevale di Lemesos (Limassol) ha ottenuto il riconoscimento di Patrimonio Intangibile dell'Umanità da parte dell'Unesco.

La serietà, intesa come grande attenzione a ogni aspetto della manifestazione, con cui viene affrontato il carnevale a Lemosos non va a discapito del suo essere divertente e - come per ogni carnevale che si rispetti - dell'infrangere gioiosamente le regole che vigono per tutto il resto dell'anno. Un altro nome con cui definisce questo periodo non è a caso, infatti, la "Festa dei folli". E, naturalmente, i carri sono spettacolari al punto che per l'edizione 2017 ci sarà una mostra fotografica che ricorda i più belli, legata a un evento ufficiale dell'Archivio Storico della città.