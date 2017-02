Boom degli affitti brevi in ambito turistico e non solo (+30%)

Milano, 22 feb. (askanews) - Il mercato del cosiddetto short rental, gli affitti brevi in ambito turistico e non solo, non conosce crisi ma anzi, è in continua crescita e la redditività degli immobili gestiti da professionisti aumenta di anno in anno, con un incremento del 30% nel 2016 rispetto al 2015.

Sono alcune delle anticipazioni di un'indagine condotta su alcune città campione dal Centro Studi dell'associazione nazionale Property Managers Italia (www.propertymanagersitalia.it), che rappresenta e supporta chi si dedica in maniera professionale all'ospitalità alternativa (extra alberghiera) in località famose ma anche in centri minori e in tanti Borghi d'Italia tutti da riscoprire.

La valorizzazione del patrimonio esistente senza creare nuove strutture ed il rilancio delle economie locali grazie ai servizi innescati dai soggiorni brevi sono l'altro cavallo di battaglia dell'Associazione, che si batte per una semplificazione normativa, burocratica e fiscale e per regole chiare e rispettate da tutti.

"Basti pensare che nel 2015 sono stati oltre 40 milioni i pernottamenti non registrati in strutture ricettive extra alberghiere, con un evidente problema di sicurezza nazionale ed un mancato gettito che - spiega il presidente dell'Associazione Stefano Bettanin - ammonta a circa 192 milioni di euro per le casse dello Stato e a circa 100 milioni di euro per quelle dei Comuni".

"Una gestione non regolare del mercato è un danno per tutti" aggiunge Bettanin che spiega ancora: "Se è vero che l'Italia può vivere di turismo e diventare così il golden state d'Europa è anche vero che c'è sempre più bisogno di professionalità e formazione ed è per questo che siamo nati noi come Property Managers Italia, per supportare chi vuole gestire professionalmente uno o più immobili in piena trasparenza e spesso non ha gli strumenti e la formazione adeguata per farlo. Anche per questo diciamo benvenuta alla neonata Federalberghi Extra, speriamo si possa fare rete e avviare, di concerto con le Istituzioni, una riforma strutturale di questo mercato che coinvolga tutti i player del settore. Questa è la professione del futuro!".

Al momento l'Associazione Property Managers Italia conta circa 60 soci per un totale di oltre 5mila appartamenti distribuiti capillarmente in 11 Regioni d'Italia (Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio, Campania, Calabria Sicilia, Marche, Abruzzo, Puglia): considerando una media di 3 persone ospitate in un appartamento parliamo di una capacità ricettiva in grado di accogliere oltre 15mila persone.