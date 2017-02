Bit 2017 rilancia Milano come capitale del turismo

Milano, 8 feb. (askanews) - La Bit torna in città e si inserisce nel palinsesto delle programmazioni turistico-espositive di Milano, allarga l'attenzione su nuove aree tematiche -come, tra le altre, lo sport- e accende un faro su nuove tendenze in rapida crescita, ma ancora sottovalutate, ad esempio il turismo LGBT. Sono alcune delle novità della Borsa internazionale del turismo 2017 che aprire i battenti a fieramilanocity da domenica 2 a martedì 4 aprile.

Quattro le macro aree, tre le aree specializzate e oltre 70 i convegni; circa 2.000 gli espositori molti dei quali sostenuti all'interno degli stand istituzionali. E soprattutto importanti rientri, come gli Stati Uniti d'America che hanno scelto proprio la Bit per interrompere il lungo periodo di assenza dalle manifestazioni dedicate al turismo, e come il ritorno del Veneto tra gli stand istituzionali. Sulla base di questi numeri Bit ora punta a riconquistare la sua preminenza come piattaforma di business per il settore. Ma non solo, la Bit "rinnovata" vuole anche ad affermarsi come un momento imperdibile di condivisione delle conoscenze per la crescita strategica dell'industria turistica nazionale. Obiettivi importanti, per raggiungere i quali impugna anche la leva di visibilità e traino - a livello nazionale e internazionale - che la città di Milano può offrire.

Oltre al rientro negli spazi cittadini, dopo l'esperienza a Rho-Pero, già anche nel calendario della manifestazione si trova conferma della volontà degli organizzatori di inserire sempre più la Bit nella strategia sostenuta dall'amministrazione di milanese di armonizzare eventi e iniziative così da massimizzare la capacità attrattiva di Milano, e ciò a beneficio di tutti gli operatori. Non è un caso quindi che quest'anno Bit 2017 aprirà i battenti, domenica 2 aprile, in concomitanza del finissage di "miart" - il prestigioso appuntamento milanese con l'arte moderna e contemporanea - e si concluderà due giorni dopo in occasione dell'apertura del "Salone del mobile", che segna l'inizio della design week più famosa al mondo.

"Come già attuato con successo con le settimane della moda, del design, dell'arte e del food - ha detto Roberto Rettani, presidente di Fiera Milano nel corso della presentazioend della Borsa - Bit punta a diventare un 'evento diffuso' che aumenterà la centralità dell'Italia e di Milano nell'industria turistica mondiale, oltre a generare attrattiva e importanti ricadute socioeconomiche a favore di tutti. Basti pensare che per ogni euro di valore prodotto da Fiera Milano se ne generano 4 di indotto turistico sul territorio. Un'esigenza oggi compresa da tutti gli attori della filiera come testimoniano, in particolare, le proficue collaborazioni con il Comune di Milano, che ci ospita oggi, e con Regione Lombardia".

"Promuovere una città dal punto di vista turistico, significa cogliere con precisione le potenzialità di un'occasione come questa - ha aggiunto Roberta Guaineri, assessore al Turismo, Sport e Tempo libero del Comune di Milano - La Bit è uno degli appuntamenti annuali della nostra città intorno a cui ruota un largo ventaglio di possibilità, non soltanto per l'indotto che genera, ma anche perché ci permette di giocare in casa, di far toccare con mano la città, superando l'idea che sia una meta da raggiungere solo per business".

Bit 2017 si caratterizza, oltre che per il nuovo percorso espositivo ispirato al turismo esperienziale e il ricco programma convegnistico, anche per le numerose autorevoli partnership con istituzioni italiane ed estere, enti del turismo, associazioni di categoria.

I 4 macro settori basati sui target e le motivazioni di viaggio saranno Leisure, Luxury, MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) e Sport (quest'ultimo esteso da uno a 3 giorni). Il percorso dedicato alle destinazioni nazionali avrà il patrocinio di Incoming Italia e offrirà uno spaccato rappresentativo dei variegati territori del nostro Paese, mentre per le mete estere si registra il patrocinio di ADUTEI - Associazione Delegati Ufficiali del Turismo Estero in Italia.

Ad altrettanti comparti in crescita sono dedicate le 3 aree tematiche progettate in collaborazione con esperti di ciascun settore: A Bit of Taste per l'enogastronomia, I Love Wedding per il wedding tourism e Be Tech per il digitale. A Bit of Taste si avvarrà dei top chef di APCI - Associazione Professionale Cuochi Italiani per show-cooking ed eventi e conterà su partnership con AMPI - Accademia Maestri Pasticceri Italiani, FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, HostMilano, EWGF - Expo Women Global Forum, e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Una grande piazza sarà invece il fulcro di I Love Wedding, aggregatore dell'offerta italiana ed estera in tema di nozze in destinazioni da sogno e lune di miele, mentre Be Tech darà l'opportunità di scoprire le innovazioni che stanno preparando i grandi portali, le software house e i fornitori di servizi specializzati, dai B&B al viaggio con animali.

L'area Destination Sport, infine - che presenterà anche avvincenti dimostrazioni - conterà sul patrocinio del CONI. Inoltre domenica 2 aprile, giornata di apertura al pubblico, la sempre più intensa interazione con il territorio sarà testimoniata dalla Milano City Marathon che farà tappa a Bit 2017. In una postazione presso l'area, i partecipanti potranno ritirare il pacco gara che includerà il biglietto di accesso alla manifestazione.

Bit 2017 ospiterà anche un'area dedicata al turismo LGBT, che riceverà il patrocinio di ILGTA - International Gay & Lesbian Travel Association.