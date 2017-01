Assessorato allo Sviluppo Roma al fianco di Italia Travel Awards

Milano, 12 gen. (askanews) - Dopo Mibact e Enit, anche l'Assessorato allo Sviluppo economico di Roma si unisce al gruppo delle istituzioni che assicurano il patrocinio agli "Italia Travel Awards", ideati per celebrare l'impegno nel settore turistico italiano. Si tratta di un importante riconoscimento per la manifestazione, che già solo con alla sua seconda edizione è nei fatti il punto di riferimento per l'industria del turismo nazionale.

"Siamo estremamente orgogliosi di aver ricevuto anche il patrocinio dell'Assessorato al Turismo di Roma Capitale, che prova ancora una volta l'importanza e la validità di un progetto che si presenta come la novità che mancava da sempre nel settore - ha detto Danielle Di Gianvito, una delle due ideatrici della manifestazione - Questi riconoscimenti e il sostegno dei numerosi sponsor, primo tra tutti Tui Italia, premiano il nostro duro lavoro e il grande impegno di tutti coloro che contribuiscono quotidianamente alla riuscita dell'iniziativa".

La seconda edizione è stata infatti accolta con entusiasmo sia dalle istituzioni, che hanno deciso di sostenere il progetto, sia dalle aziende, per le quali l'occasione rappresenta un'importante vetrina non solo sul territorio italiano. D'altra parte, Italia Travel Awards si è presentata anche come un evento originale, la prima vera occasione di networking tra operatori del settore e viaggiatori, un'opportunità per gli operatori di dimostrare e condividere il proprio successo con tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo ambito traguardo.

I premi alle categorie in concorso agli Awards saranno assegnati tramite i voti espressi da viaggiatori ed agenti di viaggio: questi decreteranno le eccellenze del mondo del turismo italiano. I vincitori verranno "incoronati" durante la serata di gala che si terrà a maggio a Roma.

Quest'anno gli Italia Travel Awards avrà come main sponsor "Tui Italia", di proprietà Tui AG Group, oggi leader mondiale dei viaggi, presente in 180 nazioni con più di 20 milioni di passeggeri. Oltre al main sponsor Tui Italia, gli altri sponsor di categoria sono Emirates e Beachcomber Resorts & Hotels e da Aerolineas Argentinas, Albatravel Group, Allianz Global Assistance, Ente Nazionale del Turismo Thailandese, Ente Turismo Egiziano, Hertz GLOBAL GSA, Quality Group, Twizz by TAU Viaggi, Idee per Viaggiare, Grandi Navi Veloci e come sponsor tecnico airberlin e Paul Mitchell.