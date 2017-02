Amsterdam e Bangkok mete più ambite a san Valentino per FlyUvet

Milano, 14 feb. (askanews) - Amsterdam e Bangkok sono le mete più ambite per le coppie italiane per festeggiare san Valentino. È il risultato di un sondaggio condotto dal portale di viaggi online FlyUvet sul totale delle prenotazioni per il periodo dal 10 al 14 febbraio 2017. Il 14% delle coppie italiane ha scelto Amsterdam per una breve fuga, mentre a livello internazionale vince Bangkok, scelta dal 17% che può permettersi qualche giorno di relax in più sulle spiagge della Thailandia.

La prima scelta degli italiani conferma il trend verso le mete internazionali, solo il 25% sceglie infatti le città italiane come Catania (7%), Roma (6%), Venezia (4%), Reggio Calabria (4%), Torino e Bari (2%). A far sognare gli italiani sono dunque le temperature delle città d'oltreoceano di Miami e Cancun, entrambe con il 12% di prenotazioni, seguite da New York e Los Angeles con il 7%, la lontana quanto ambita Bangkok (5%), Malé (4%), Helsinki, Dubai, Tirana e Atene sono scelte dal 3%, mentre San Francisco accoglie il 2% delle coppie italiane che hanno scelto di volare a San Valentino.

A livello internazionale il 32% sceglie le città europee. A seguire Amsterdam (12%) c'è Parigi (8%), mentre Vienna e la meta dell'anno 2017, Lisbona, sono state scelte entrambe dal 6% delle coppie. La Thailandia è scelta dal 26% degli amanti di tutto il mondo, che si dividono tra Bangkok (17%) e Phuket (9%). Il romanticismo è di casa a San Valentino anche a Miami (11%), Cancun (10%), Dubai (9%), New York (7%) e per il 5% anche nella capitale cubana l'Avana.