A tourismA l'Egitto prova il rilancio

Roma, 13 feb. (askanews) - Egitto protagonista a tourismA, il Salone Internazionale dell'Archeologia e del turismo culturale organizzato da Archeologia Viva (Giunti) e Firenze Fiera al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 17 al 19 febbraio 2017.

In questo senso Mistral Tour, operatore del Quality Group sarà presente nello stand dell'Egitto, Paese Ospite della manifestazione, e presenterà alcuni nuovi programmi di viaggio per visitare l'Egitto classico.

"Abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa per rilanciare un Paese al quale Mistral Tour è molto legato, l'Egitto. Siamo stati pionieri nel programmare questa destinazione: nel 1963 il primo gruppo organizzato, e poi la nostra programmazione regolare con circuiti culturali e archeologici classici, e ovviamente la crociera sul Nilo, da Assuan a Luxor e viceversa fino allo stop di qualche anno fa. Oggi ci sono tanti presupposti per riprendere a viaggiare in Egitto e infatti abbiamo confezionato una serie di itinerari che presenteremo in anteprima a tourismA", commenta Antonio D'Errico, Product Manager del prodotto.

Il programma "entry level price" è senz'altro "Zoser" di 8 giorni/7 notti con partenze tutti i sabati e le domeniche. Prevede la crociera da Luxor ad Assuan con la visita dei templi di Luxor e Karnak, Tebe e la sua necropoli, le tombe della Valle dei re e delle regine, il tempio di Edfu e quello di Komombo, e di quello tolemaico di File. Ad Assuan visita facoltativa di Abu Simbel e proseguimento per Il Cairo con visita del Museo Egizio e della vicina piana di El Giza.

"Chefren" di 8 giorni/7 notti con partenze tutti i lunedì prevede un soggiorno al Cairo in arrivo con visita del Museo Egizio, di El Giza e Menfi, tra le altre e o 3 pernottamenti a bordo della motonave per la crociera sul Nilo da Assuan a Luxor da dove si rientra in Italia via Il Cairo.

"Grantour dell'Egitto" di 10 giorni/9 notti con partenze ogni sabato con visita del Cairo e del Museo Egizio, di El Giza, e crociera sul Nilo con tre pernottamenti da Assuan a Luxor, con visita del tempio tolemaico di File, Komombo, Edfu, Tebe, Valle dei re e delle regine, gli straordinari templi di Luxor e di Karnak, tempio di Hathor a Dendera. Ad Asyut pernottamento i hotel e il viaggio prosegue per il sito di Tell El Amarna con visita dei resti della città per proseguire per la necropoli di Tuna El Jebel e alle tombe rupestri di Beni Hassan.

Una ulteriore visita del Cairo e dintorni conclude il viaggio prima di rientrare in Italia. La quota include i voli da Milano e da Roma e quelli interni in Egitto, sistemazione in hotel e in motonave in camera/cabina doppia, tre notti in crociera, pensione completa, guida in italiano, le visite.

Il programma più completo è "Grande Nilo" di 11 giorni/10 notti con partenze tute le domeniche che oltre alla visita accurata del Cairo e dintorni, prevede 4 notti di crociera sul Nilo da Luxor ad Assuan e 3 notti di crociera sul Lago Nasser con visita di Abu Simbel.