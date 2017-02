A Lisbona tutto pronto per il DigiDay

Roma, 10 feb. (askanews) - Lisbona, tutto pronto per il DigiDay. Dal 21 al 23 febbraio il vertice sui cambiamenti editoriali in ottica digital. Dopo il Web summit, la capitale portoghese si conferma polo dell'innovazione e si appresta ad ospitare il DigiDay, grande vertice europeo dedicato ai cambiamenti editoriali dettati dalla rivoluzione digitale. L'appuntamento è in programma dal 19 al 21 febbraio ed è certamente un momento imperdibile di confronto tra tutti gli attori della filiale, anche grazie alle testimonianze di professionisti assoluti nel settore a livello internazionale.

Un evento che diventa occasione straordinaria per ammirare le bellezze di Lisbona, recentemente insignita del prestigioso riconoscimento dei Wallpaper Design Awards nella categoria Best City, ottenuto superando la concorrenza di città come San Francisco e Vienna. Una passeggiata sul lungomare Baixa dunque diventa d'obbligo, così come una tappa al Maat (Museo dell'arte, dell'architettura e tecnologia), un luogo in grado di sorprendere continuamente.

Il DigiDay è dunque anche un citybreak in una città che è sempre più nei desideri dei viaggiatori. Un appuntamento che è insieme formazione e sapere abbinati a relax e benessere. Ma non solo: la tradizione enogastronomica portoghese impone una più soste nei favolosi ristoranti della città, gran parte dei quali ispirati ai piatti della tradizione.

