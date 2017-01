Unidata partner tecnologico di Digital Social Innovation Fair

Evento internazionale in programma l'1/2 febbraio in Campidoglio

Roma, 27 gen. (askanews) - Unidatà sarà partner tecnologico della Digital Social Innovation Fair, evento internazionale sul ruolo del web e della digital innovation, in programma mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio in Campidoglio a Roma. Convinta promotrice dell'innovazione tecnologica Unidata condivide lo spirito che guida la conferenza e, per questo, fornirà il Wi-Fi e il servizio di diretta streaming.

Obiettivo della conferenza sarà discutere e approfondire il ruolo del Web e della tecnologia nell'affrontare le attuali sfide sociali e ambientali. L'evento è organizzato nel contesto del Programma CAPSS (Collective Awareness Platform for Social Innovation and Sustainaiblity) portato avanti dalla Commissione European (programma Horizon 2020), che vede attivi, al momento, 26 progetti transnazionali per un valore di 36 milioni di euro.

La conferenza avrà carattere internazionale e permetterà a innovatori sociali, ricercatori, makers, rappresentanti di progetti europei, policy-makers di tutta Europa di confrontarsi sull'internet del futuro e sul ruolo che può avere nel migliorare la qualità della vita dei cittadini europei. Parteciperanno, inoltre, esponenti di spicco delle istituzioni, delle università e del mondo dell'imprenditorialità italiana ed europea.

Tra gli altri, Enrico Giovannini, Professore di Statistica presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Roma "Tor Vergata" e portavoce dell' ASviS e Flavia Marzano, Assessora Roma Semplice presso il Comune di Roma. L'evento sarà coordinato dal consorzio Europeo ChiC, di cui fanno parte Martel Innovate (Svizzera), coordinatore del progetto, T6 Ecosystem (Italia), Universita' di Salonicco (Grecia), con la collaborazione di Fabrizio Sestini, Project Officer del consorzio Europeo ChiC.