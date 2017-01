Sharp, a Ise 2017 presenta il nuovo videowall da 70''

Roma, 11 gen. (askanews) - Alla Fiera Integrated Systems Europe (ISE) 2017, che si terrà ad Amsterdam dal 7 al 10 febbraio, Sharp presenterà il nuovo monitor da 70" per videowall. Le sue dimensioni - spiega una nota - superano di 10" il più grande monitor per videowall esistente e di 15" quelli standard in commercio. Progettato per il settore retail di lusso con l'obiettivo di creare il massimo impatto visivo, il nuovo prodotto Sharp accoglierà i visitatori dello stand Sharp (12/E76) in una configurazione orizzontale composta da quattro monitor.

Sharp, inoltre, presenterà a Ise sei nuove gamme di prodotto, alcune in categorie del tutto nuove, dimostrando come a seguito dell'alleanza tra Sharp e Foxconn dello scorso aprile, il business delle Visual Solutions si sia sviluppato rapidamente.

Lo stand Sharp sarà dedicato in parte ai monitor interattivi, tra cui un nuovo Big Pad, con l'innovativo schermo piatto Sharp adatto per presentazioni e lavori di gruppo. Tra le caratteristiche tecniche principali di questo ultimo BIG PAD da 80", l''optical bonding' per una migliore e più precisa esperienza visiva e tattile. Per la prima volta Sharp presenterà anche un monitor adatto a spazi ristretti, con una nuova gamma di monitor interattivi da 40" progettata per consentire agli utenti di condividere le idee durante incontri informali.

Tra le altre novità, Sharp presenterà a ISE il Mini OPS standard (Open Pluggable Specification) per monitor. Tre diversi moduli a espansione, basati sul Mini-OPS che ampliano la funzione degli schermi e consentono maggiore flessibilità in modo semplice e a costi contenuti.