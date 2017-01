Roma, 19 gen. (askanews) - Sono 4,6 milioni gli utenti unici in media al giorno che hanno navigato dai vari device i siti di Italiaonline, che consolida la sua posizione di prima internet company italiana, come riportano i dati Audiweb di novembre 2016. Italiaonline è prima anche nei dati settimanali, con una Total Digital Audience di 10,7 milioni di utenti unici. In particolare, i suoi siti si rafforzano ancora rispetto alla mobile audience, mantenendo il primato giornaliero con 2,5 milioni di utenti unici e balzando al primo posto sui dati settimanali, con 5,7 milioni di utenti unici mobile per settimana.

A coronamento di questi numeri da capolista, i dati relativi al primato nelle page views, che raggiungono quota 75 milioni di media giorno, con un distacco netto rispetto ai principali competitor.

"Continuiamo ad essere i primi in Italia e cresciamo ulteriormente sui dati settimanali, che sono il principale riferimento per le pianificazioni pubblicitarie e quindi rappresentano la bussola per tutto il nostro mercato", ha commentato Antonio Converti, CEO di Italiaonline. "Pertanto, i numeri premiano le nostre soluzioni per gli inserzionisti e la nostra scelta di impostazione dei contenuti secondo una strategia data-driven che abbiamo avviato con superEva, di cui a breve lanceremo una versione aggiornata, e proseguito con gli altri siti. Aggiungo al successo delle nostre performance tutto il "mondo Libero", in primis grazie ai milioni di utilizzatori della Libero Mail e delle sue app e, non ultimo, con Libero Tecnologia, il sito di contenuti tech lanciato a ottobre che ha arricchito ancor più l'offerta dei nostri portali tematici".