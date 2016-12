Eutelsat con Rai, Vaticano e Tivùsat per 'Stanotte a San Pietro'

Roma, 22 dic. (askanews) - Eutelsat approfitta del Natale per regalare al pubblico televisivo italiano l'emozione di un nuovo contenuto in Ultra HD. Si tratta di 'Stanotte a San Pietro', esclusivo documentario sulle bellezze del Vaticano prodotto in Ultra HD HDR dalla Rai assieme alla Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, al Centro Televisivo Vaticano e con la collaborazione di Officine della Comunicazione. Un appuntamento imperdibile per i possessori di apparati di ricezione in Ultra HD che verrà trasmesso martedì 27 dicembre in prima serata su Rai 4K al canale 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat diffusa attraverso la flotta HOTBIRD. L'operazione, realizzata con il coinvolgimento del Centro di Produzione Rai di Napoli e del Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica di Torino, è resa possibile anche grazie al supporto di Eutelsat che già in passato ha messo a disposizione le proprie risorse per trasmettere in Ultra HD, sempre su Rai 4K, le 7 partite live di Euro 2016 e la fiction 'I Medici'. 'Stanotte a San Pietro', con protagonista il noto divulgatore scientifico Alberto Angela in compagnia di numerosi ospiti, sarà visibile in contemporanea in HD anche su Rai1.

Renato Farina, Amministratore Delegato di Eutelsat Italia, ha commentato: "Siamo lieti di chiudere il 2016 così come lo abbiamo iniziato: all'insegna dell'Ultra HD e al fianco dei nostri partner del panorama broadcast italiano. Assieme stiamo andando incontro al futuro, grazie ad un'efficace modello industriale che sfrutta la straordinaria potenza dei nostri satelliti per garantire agli utenti la migliore esperienza di visione su piazza. È così che vogliamo augurare buone feste, nella certezza di un 2017 ancora più ricco di opportunità sul fronte dell'alta qualità delle immagini televisive".