Roma, 25 gen. (askanews) - La flotta Eutelsat rafforza il suo ruolo a supporto dell'espansione dei canali HD, dimostrando ancora una volta di essere fattivamente al servizio dell'alta qualità tecnica delle immagini TV. Una tendenza chiave per il futuro del broadcast sia sul mercato italiano sia su quello interazionale, nell'ambito di un percorso che incarna le aspettative degli utenti e che offre nuove possibilità di business a player del settore.

A dimostrazione di tutto ciò la scelta di China Central Television (CCTV) che ha recentemente ha siglato un accordo di distribuzione a lungo termine con Eutelsat Communications per trasmettere in Alta Definizione tre dei suoi principali canali TV in Europa, Medio Oriente e Nord Africa.

CCTV -4 HD, CGTN HD (già CCTV News) e CGTN-Documentary HD (ex CCTV Documentary) sono disponibili in HD, in lingua cinese ed inglese, grazie ai potenti satelliti HOTBIRD. I tre canali sono trasmessi in chiaro e vanno ad aggiungersi alle versioni in SD già disponibili sulla principale posizione orbitale di riferimento per il video broadcasting.

Eutelsat ha iniziato a trasmettere i canali CCTV nel 2008 e attualmente li veicola attraverso sette satelliti che servono l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente. China Global Television Network (CGTN) è il nuovo network televisivo globale della Cina lanciato da CCTV nel dicembre 2016.

La mini flotta HOTBIRD di Eutelsat, formata da 3 satelliti a 13° Est, rappresenta la più popolare posizione orbitale per la diffusione della Tv in Italia e fornisce copertura premium in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Un'offerta impareggiabile di oltre 1000 canali, in 40 lingue, per oltre 135 milioni di case servite attraverso la ricezione Direct-to-Home, via cavo, IP e le reti DTT.