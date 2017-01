Eutelsat accelera sui contenuti in Ultra Hd con due nuovi canali

Roma, 4 gen. (askanews) - A un giorno dall'apertura del Consumer Electronics Show di Las Vegas, Eutelsat Communications, tra i maggiori operatori satellitari al mondo, ha annunciato il lancio di due nuovi canali Ultra HD sulla sua popolare posizione orbitale video Hotbird. Il nuovo canale Ultra Hd di Fashion Tv, FTV UHD e Travelxp 4K, il primo canale al mondo in Ultra HD a tema viaggi - spiega una nota -, hanno infatti concluso accordi pluriennali con Eutelsat per usufruire della copertura-chiave per il mercato delle reti via cavo e IPTV in Europa, Medio Oriente e Nord Africa.

FTV UHD ha debuttato su Hotbird lo scorso 23 dicembre, mentre Travelxp inizierà le trasmissioni a partire da gennaio 2017. Entrambi i canali hanno scelto il sistema di encoding Hevc con 10bit di profondità di colore (un miliardo di colori), a 50 frames al secondo.

La forte immagine e la reputazione del brand Fashion Tv evocano uno stile unico, moderno e cosmopolita. A partire dal brand Fashion Tv, unico nel suo genere, FTV UHD sta definendo un nuovo standard nei contenuti di moda e lifestyle attraverso una programmazione originale presentata con una qualità delle immagini eccezionale.

Disponibile in sette lingue, Travelxp 4K dispone di centinaia di ore di programmazione e contenuti sui viaggi girati in tutto il mondo. Il canale 4K segue il successo di Travelxp HD, che offre programmi premium 100% originali su viaggi e lifestyle distribuiti in oltre 50 milioni di case a livello globale. Il canale UHD trasmetterà inoltre con una profondità di colore di 10 bit grazie alla raccomandazione REC 2020utilizzando il nuovo standard per l'HDR (High Dynamic Range) sviluppato da BBC e NHK che crea immagini più dinamiche e ricche aumentando il rapporto di contrasto tra le aree più chiare e quelle più scure dello schermo ed espandendo il volume dei colori visualizzati. Questo standard utilizza la tecnologia HLG (Hybrid Log-Gamma), consentendo ai monitor presenti sul mercato Standard Dynamic (SDR) di decodificare lo standard HDR.

"Il lancio di FTV UHD e Travelxp 4K è la nuova prova che i produttori di contenuti si stanno muovendo verso l'Ultra HD. La loro fiducia in Eutelsat riflette il nostro impegno nel fornire un servizio che garantisca ai telespettatori un'esperienza Ultra Hd arricchita e senza eguali. Con orgoglio supportiamo questi due nuovi canali pronti ad accelerare la loro distribuzione su tutta la vasta copertura di Hotbird", ha commentato Michel Azibert, Chief Commercial and Development Officer di Eutelsat.