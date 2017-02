Roma, 20 feb. (askanews) - Continua a guadagnare terreno la TV in Alta Definizione. Attraverso i satelliti Eutelsat il trend si è intensificato per tutto il 2016, e il provider satellitare precisa di aver toccato il culmine nelle ultime settimane con l'arrivo del canale HD numero 1000 trasmesso sulla propria flotta.

Un traguardo storico conquistato grazie al lancio di CGTN HD, canale di news e attualità del network cinese CCTV che ha messo a segno la sua prima incursione nel campo delle trasmissioni HD a livello europeo. È successo su HOTBIRD, la posizione ammiraglia di Eutelsat, dove risulta particolarmente spiccato l'incremento dell'HD nell'ambito di un processo globale segnato da un dato eloquente: 240 nuovi canali HD lanciati nel 2016, pari al numero totale dei canali varati durante i due anni precedenti.

A 13° Est si contano 250 canali in Alta Definizione, in pratica 1 su 4 dell'intera offerta televisiva di HOTBIRD. Tra i fattori di crescita, la progressiva adozione dell'HD da parte di alcuni broadcaster pubblici. Tra questi, la Rai che da gennaio 2017 trasmette tutti i suoi 13 canali in versione HD sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat, e CCTV con il recente varo di 3 canali HD. E poi ci sono i nuovi contenuti premium diffusi da operatori pay come Sky Italia - con una sessantina di canali HD - Polsat, nc+ e Nova, e l'ondata di nuovi canali satellitari in chiaro tra cui Euronews HD e Al Jazeera English.

Il raggiungimento della soglia dei 1000 canali HD riflette il dinamismo delle altre due posizioni video chiave di Eutelsat: quella a 36° Est che serve i mercati russi e africani; e quella a 7/8° Ovest che guida la transizione all'Alta Definizione in Medio Oriente e Nord Africa, diffondendo un numero sempre maggiore di canali in esclusiva. In entrambi i casi si registra un rafforzamento della leadership sui rispettivi mercati televisivi grazie al successo delle soluzioni in grado di migliorare la qualità tecnica della visione.

Per l'amministratore di Eutelsat Italia, Renato Farina, "1000 canali HD sono una meta davvero importante, l'ennesima raggiunta da Eutelsat. Siamo fieri che l'Italia televisiva stia contribuendo in modo significativo al percorso verso l'Alta Definizione. Noi intensificheremo la nostra presenza al fianco di ciascun player del settore per affrontare questo processo di transizione con l'obiettivo di garantire alta qualità agli utenti attraverso un'offerta al passo coi tempi".