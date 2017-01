Ecco PowerRay, il drone subacqueo che rivoluzionerà la pesca

Roma, 5 gen. (askanews) - PowerVision Technology Group, tra i leader mondiali nelle tecnologie per aeromobili a pilotaggio remoto e robotica, ha annunciato oggi PowerRay, un innovativo drone subacqueo pensato per rivoluzionare la pesca d'acqua dolce, d'acqua salata o sul ghiaccio.

PowerRay - spiega la società - dispone di un componente aggiuntivo facoltativo, PowerRay Fishfinder, che grazie al sonar rileva con precisione i pesci e invia immagini della flora e della fauna subacquea agli utenti tramite il Wi-Fi interno, consentendo ai pescatori di prendere decisioni immediate e offrendo un'emozionante e facile esperienza di pesca. Il drone può immergersi fino a una profondità di circa 30 metri sott'acqua. Il sistema di sonar può rilevare i pesci fino a 40 metri sotto il drone, rendendo così la profondità di immersione totale pari a circa 70 metri, con una precisione di circa 10 centimetri. Il sistema Wi-Fi interno consente la trasmissione di immagini e dati fino a 80 metri. PowerRay Fishfinder è facile da installare sul drone e può essere rimosso e utilizzato come un dispositivo autonomo di ricerca dei pesci. PowerRay Fishfinder include anche una luce interna, con una tonalità di blu, per attirare i pesci.

Grazie all'app PowerRay Mobile, gli utenti possono visualizzare in tempo reale le foto o i video ripresi dalla fotocamera 4K UHD integrata in PowerRay, su qualsiasi dispositivo mobile iOS o Android, oltre a ricevere immagini dei pesci identificati, dati subacquei e notifiche. Gli utenti possono anche visualizzare in tempo reale la posizione del drone PowerRay, selezionare la modalità di navigazione, la velocità e le impostazioni della luce, oltre a utilizzare le funzioni integrate della fotocamera di 4K UHD per scattare foto o registrare video subacquei - il tutto attraverso l'applicazione PowerRay Mobile.

PowerRay è dotato anche di un altro accessorio opzionale per gettare l'esca con precisione, che può essere gestito da remoto. Gli utenti possono fissare le esche e azionare il drone PowerRay per gettare l'esca proprio nel punto desiderato, per poi monitorare e controllare la pesca attraverso la visualizzazione in tempo reale offerta dall'app PowerRay Mobile.

Per gli utenti che desiderano un'esperienza immersiva in prima persona è possibile controllare il drone attraverso un dispositivo indossabile o interagire con i pesci attraverso una divertente e coinvolgente esperienza di gioco: PowerRay supporta infatti anche un opzionale PowerVision VR Goggle per fornire un'emozionante immersione subacquea attraverso la tecnologia della realtà virtuale. Grazie alla funzione di riconoscimento della gravità e dei gesti, PowerVision VR Goggle permette agli utenti di interagire e gestire il drone sott'acqua tramite l'inclinazione della testa. Gli utenti possono controllare i movimenti sinistra, destra, su e giù.