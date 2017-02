Arriva l'università on line per i Paesi in via di sviluppo

Milano, 15 feb. (askanews) - L'istruzione di alto livello come unico strumento per fornire opportunità di benessere ai giovani dei paesi in via di sviluppo, in particolare africani. E dunque come soluzione per risolvere anche fenomeni globali del terrorismo e dell'immigrazione. E' sulla base di questi principi che nasce Pareto University, l'università totalmente online dedicata espressamente ai giovani africani che sognano un formazione ed una carriera lavorativa migliore.

Attualmente in Africa la percentuale dei laureati è pari all'1% della popolazione. Essenzialmente per due motivi: gli elevati costi di iscrizione (in media equivalenti a circa 40 -50 mila euro all'anno per un europeo) e le difficoltà di spostamento (dovute allo scarso sviluppo delle reti stradali e ferroviarie). La Pareto University, invece, è a basso costo (un anno di frequenza costa dai 170 a 399 dollari) ed è accessibile a tutti, 365 giorni all'anno per 24 ore al giorno: per seguire lezioni, svolgere attività didattiche e sostenere gli esami basta collegarsi al sito (www.paretouniversity.com) con pc, tablet o smartphone (c'è anche un applicazione gratuita che permette di seguire le lezioni con il telefono). Tutte le lezioni sono registrate, fornendo così la possibilità di di frequentare l'università anche a chi lavora. Ed è una formazione di alto livello: la Pareto University ha sede a Malta, paese membro della Ue, e tutti i corsi di laurea (Economia, Giornalismo ed Ingegneria e Informatica, quelli attualmente erogati, ma sono in preparazione le facoltà di Psicologia, Turismo e Interpreti) sono parametrati sull'Eqf (European Qualifications Framework), il sistema di qualità dei titoli di studio europei.

"Terrorismo ed immigrazione sono, assieme alla crisi economica, le principali preoccupazione degli abitanti dei paesi europei e, più in generale, del mondo occidentale. Più che gli effetti, occorre affrontare le cause. E l'elemento risolutivo è fornire l'opportunità ai giovani dei paesi in via di sviluppo, segnatamente quelli africani, di potere avere una prospettiva di vita, di carriera, di benessere nei loro paesi d'origine. E lo strumento ha un nome preciso: istruzione", ha spiegato il Ceo Bruno Poggi durante un incontro a Roma con il segretario dell'Università della Pace delle Nazioni Unite, Ivano Spano, in vista di un futuro accordo tra i due atenei. "Crediamo - ha aggiunto - che l'istruzione sia il fattore in grado di determinare i destini di un giovane, e quindi di un paese. E, visto che il destino dell'Africa è intimamente legato a quello del Vecchio Continente, anche al destino dei cittadini europei".