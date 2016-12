New York, 29 dic. (askanews) - Amazon sta valutando la possibilità di costruire un magazzino volante da cui far partire i suoi droni, rendendo le consegne di merce ancora più rapide. Lo scrive Cnn citando una documento risalente allo scorso aprile in cui è stato approvato il brevetto per un progetto di dirigibile in grado di contenere le merci.

L'idea è quella di mantenere dirigibili sulle principali città da cui fare partire i droni per le consegne. In questo modo la merce comprata sul portale arriverà sulla porta di casa in pochi minuti.

Inoltre potrebbe essere usato nel corso di grandi eventi sportivi, per consegnare cibo alle persone presenti in uno stadio. Da tempo Amazon ha iniziato le prove per i suoi sistemi di consegna con i droni. Di recente ha pubblicato un filmato in cui un velivolo comandato a distanza porta un pacco nella campagna inglese in pochi minuti.