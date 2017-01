Roma, 20 gen. (askanews) - Unidata risulta assegnataria della Banda 24,5 - 26,5 GHz per la regione Lazio. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti indetto la gara per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per le reti radio a larga banda punto-multipunto (WLL).

La licenza ottenuta permetterà di offrire ai clienti Unidata: nuovi servizi ultrabanda e la possibilità di raggiungere nella regione Lazio nuove aree industriali da servire e zone periferiche attualmente escluse da soluzioni Internet veloce in condizioni di svantaggio infrastrutturale.

La gara, indetta su tutto il territorio nazionale, ha riguardato risorse spettrali nella banda 24,5 - 26,5 GHz, consistenti in singoli blocchi pari a 56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabili in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz, per ciascuna area di estensione geografica (per la regione Lazio erano 5) e risorse spettrali nella banda 27,5 - 29,5 GHz, consistenti in singoli blocchi pari a 112 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabili in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz, in numero di 2 in tutte le aree di estensione geografica esclusa la regione Umbria.