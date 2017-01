Roma, 19 gen. (askanews) - LVenture Group, holding di partecipazioni quotata all'MTA che investe in startup digitali, ha deciso di sostenere la campagna di equity crowdfunding di Scuter, startup tecnologica romana attiva nella 'mobility as a service' basata su un innovativo veicolo elettrico a tre ruote dotato di una batteria sostituibile con un'autonomia di oltre 100 km, che può guidarsi senza casco e con qualsiasi tipo di patente.

Con una soluzione che include un veicolo brevettato che si colloca a metà tra lo scooter e la city car, Scuter promette di rivoluzionare la mobilità urbana permettendo di: risparmiare tempo grazie alla sua maneggevolezza nel traffico (pesa meno di 80 Kg) e alla dashboard connessa in cloud che indica percorsi alternativi ed eroga servizi interattivi; risparmiare denaro perché il costo medio del noleggio si avvicinerà a quello di un biglietto sui mezzi pubblici; rispettare l'ambiente perché, essendo 100% elettrico, non produce emissioni inquinanti.

La campagna di crowdfunding - informa LVenture Group - aperta su Mamacrowd il 15 dicembre scorso andrà avanti fino al 20 marzo con l'obiettivo di raccogliere 150.000 euro di aumento di capitale per avviare l'attività B2B e testare veicolo e piattaforma in vista del lancio del servizio B2C. In poco più di un mese di campagna, il progetto ha raccolto già la metà della cifra.

Il veicolo è pronto per la produzione in serie che verrà effettuata in outsourcing da un importante gruppo motociclistico italiano, ma il debutto coinvolge numerosi partner. Come spiega il Ceo, Gianmarco Carnovale: "Diversi grandi player, che operano nel campo di energia, finanza e servizi digitali, stanno comprendendo il grado di innovazione portato da Scuter, che è tutt'altro che l'ennesimo operatore di sharing, quanto piuttosto una piattaforma in grado di generare valore per le aziende e per gli individui. Stiamo finalizzando accordi di varia natura con alcuni grandi operatori che intendono essere parte di questa rivoluzione, e che ci aiuteranno ad essere ancora più efficaci ed impattanti nel trasformare la mobilità urbana".