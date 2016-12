Making Europe Again, studenti universitari per nuovo progetto

Roma, 21 dic. (askanews) - In occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma, previsto per il 25 Marzo 2017, Making Europe Again vuole creare un evento che rilanci il progetto europeo. La forte crisi politica che l'Unione sta vivendo, sotto il peso di tante emergenze, porta a chiedersi quale sia la nuova identità europea ed i valori su cui costruire un nuovo progetto. Making Europe Again vuole partire dall'università, centro di conoscenza ed aggregatore di gioventù. Tra gli obiettivi, informa una nota, mostrare il desiderio dei giovani di rilanciare il progetto europeo durante il 60° Anniversario dei Trattati di Roma; creare un Manifesto con obiettivi precisi (massimo 10 punti). I punti saranno fondamentali per la definizione del futuro politico dell'Unione Europea Un evento simbolico, sia politicamente che culturalmente, rappresentante un punto di inizio del rilancio del progetto europeo.

Attraverso una piattaforma online, sarà permesso a tutti gli interessati di partecipare alla scrittura dei 10 punti del nuovo Manifesto. Il 10 punti copriranno diverse aree tematiche relative all'Unione europea: Governance, Pace e Sicurezza, Cittadinanza, Relazioni Internazionali, Crescita e Finanza, Educazione e Cultura, Media, Cooperazione e Sviluppo, Ambiente e Democrazia. Il documento verrà pubblicato sul web con 10 punti in forma di bozza, un testo che verrà controllato e firmato da alcuni docenti Luiss. La pubblicazione della bozza avverrà a gennaio 2017. A partire dall'inizio del nuovo anno, tutti gli utenti iscritti alla piattaforma potranno commentare, evidenziare ed integrare il documento, sempre sotto la moderazione da parte del Comitato organizzatore.

Il 25 Marzo 2017 il documento, celebrando l'Anniversario dei Trattati di Roma, verrà chiuso e sottoposto alla revisione da parte del Comitato e di alcuni attori terzi, fra cui i docenti LUISS coinvolti nel progetto. Il Manifesto verrà quindi inviato ad esponenti politici, intellettuali e docenti di tutta Europa per l'adesione. Dal 1° Aprile sarà possibile per chiunque aderire al Manifesto, lasciando la propria firma online. Venerdì 7 Aprile 2017, nel pomeriggio, si terrà l'evento principale con studenti, docenti, intellettuali, politici e rappresentanti delle istituzioni europee ed italiane presso la sede dell'Università Luiss Guido Carli, Viale Romania 32, Aula Chiesa.