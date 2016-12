Roma, 29 dic. (askanews) - Il 2016 si chiude con 6 nuove operazioni di investimento per le startup nel portfolio di LVenture Group, holding di partecipazioni quotata in Borsa che opera nel settore del venture capital investendo in startup digitali. Aggiungendosi agli altri conclusi da gennaio, questi round fanno sì che complessivamente le startup in portfolio - si legge in una nota - abbiano raccolto oltre 8 milioni di euro nel 2016, di cui oltre 2 da LVenture Group.

Queste le nuove operazioni di investimento. DynamiTick, che fornisce soluzioni di Dynamic Ticket Pricing per l'industria dello sport e dell'intrattenimento, ha chiuso l'aumento di capitale aperto al termine del programma d'accelerazione di Luiss Enlabs nell'estate di 2016, per complessivi 350mila euro, con una tranche di 95mila euro sottoscritta da Shark Bites, il cui azionista di riferimento è Fabio Cannavale, fondatore e ceo di lastminute.com group. Fitprime (che permette ai propri utenti di avere accesso a tutti i centri sportivi nel suo network con un singolo abbonamento sottoscrivibile tramite l'app) come DynamiTick ha chiuso l'aumento di capitale aperto al termine del programma d'accelerazione nell'estate 2016, per complessivi 400mila euro, con una tranche di 159mila euro sottoscritta da Shark Bites e altri investitori. Moovenda, piattaforma di food delivery con uno specifico focus sul mercato delle eccellenze gastronomiche, ha raccolto un round bridge da business angels. La startup ha raccolto complessivamente 1 milione di euro nel 2016, anno che ha aperto con l'acquisizione del competitor Loveat e chiuso con l'acquisizione di iAmbrogio, applicazione per servizi innovativi di consegna a domicilio.

E ancora, Remoria VR, che sviluppa input devices per la realtà virtuale da mobile e ha rilasciato Lignum, un controller Bluetooth Low Energy per iOS e Android, ha terminato il programma di accelerazione di Luiss Enlabs appena il mese scorso e ha raccolto in tempi brevissimi un round d'investimento i cui dettagli verranno diffusi a gennaio. Tutored, piattaforma social e app che permette agli studenti di organizzare al meglio la propria vita universitaria tramite servizi di condivisione di appunti, ripetizioni, domande d'esame e molto altro, ha concluso un round bridge aperto lo scorso agosto. Infine, Whoosnap, app che permette alle aziende di richiedere foto e video di un luogo o di un evento specifico in tempo reale su una base di utenti geolocalizzati offrendo in cambio una ricompensa economica, ha chiuso un round bridge a cui hanno partecipato LVenture Group e altri investitori e business angel.

"Il 2016 è stato per LVenture Group e per le startup in portfolio un anno di grandi risultati e soddisfazioni in tutti gli ambiti, che non sarebbero stati raggiungibili senza un duro lavoro e un costante impegno motivato dalla voglia di credere in quello che facciamo e nel suo valore per l'Italia" ha detto Luigi Capello, ceo di LVenture Group. "Il nostro successo è dato anche dall'esperienza che stiamo accumulando e dalla crescita dell'ecosistema dell'innovazione italiano che continuiamo a supportare attivamente per avvicinarci ai maggiori player europei. Nutriamo ottime speranze per l'anno nuovo, soprattutto grazie alla nuova normativa che entrerà in vigore, che prevede incentivi fiscali ancor maggiori per chi investe in startup innovative e ulteriori risorse per le startup messe a disposizione dal Mise".