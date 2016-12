Hurry! sbarca sui social, ora l'auto si acquista su Facebook

Nel 2016 volume d'affari in crescita per la startup italiana

Roma, 28 dic. (askanews) - Hurry!, innovativa start up della mobilità online, sbarca su Facebook con una vetrina interattiva (@HurryBot) dove è possibile acquistare prodotti e servizi automotive. Con pochi click su Messenger, gli internauti, guidati in chat da un assistente virtuale, possono scegliere la soluzione più conveniente e più adatta alle proprie esigenze, dalle opzioni pay per use al noleggio (di auto, suv, moto, minicar), dall'acquisto dell'usato alle varie offerte shopping presenti sul sito.

Per Hurry!, - informa una nota - società diventata il primo portale di e-commerce dedicato al mondo della mobilità, non e' l'unica novità: a due anni dalla partenza chiude infatti il 2016 con un volume d'affari che raggiunge quota 42 milioni di euro, in aumento del 135% sul 2015; e con performance interessanti anche sugli altri segmenti: +340% per le offerte più innovative come Ricaricar, il servizio dedicato alle auto che "ricaricano" i chilometri come con la sim di un telefonino; otto milioni le persone che hanno visitato il sito web a caccia di nuove offerte.

Sono numeri che confermano la tendenza sempre più marcata di un nuovo modo di vivere l'automobile, dove l'utilizzo, flessibile e senza pensieri del veicolo, sostituisce la proprietà del mezzo, diventata in questi anni sempre piu' onerosa e poco conveniente. Giovani, per lo piu' laureati, ma anche manager di mezza età e donne, sono loro a rivolgersi principalmente alla start up. Un pubblico che sceglie online e scarta l'acquisto tradizionale per dirigersi sulle nuove forme di mobilità, e tra queste, in particolare, il noleggio a lungo termine o il pay per use dove i chilometri si ricaricano (e si pagano) a seconda delle proprie effettive esigenze (offerta Ricaricar). Il fattore vincente - sottolinea la startup - è la formula 'tutto compreso': il cliente infatti deve pensare solo alla benzina perché bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione RCA con copertura in caso di infortunio al conducente ed esonero da responsabilità per incendio, furto e danni al veicolo sono a carico della società, che offre anche la possibilità del ritiro dell'usato.

E che la formula abbia cambiato le abitudini degli acquirenti, lo dimostrano anche gli altri numeri del boom 2016: +180% per i contratti di noleggio a lungo termine; +96% per gli utenti registrati sulla piattaforma mentre le interazioni sui social segnano un +172% in un anno; infine +37% per le vendite on-line di veicoli usati che Hurry presenta con offerte fino al 15% inferiori alle quotazioni di "Quattroruote".

Hurry!, start up al 100% italiana, opera in virtù di una partnership strategica esclusiva con ALD Automotive Italia, leader mondiale del noleggio a lungo termine e della mobilità che è garanzia della qualità dei prodotti e dei servizi offerti. La societa' ha sedi a Roma e Milano, mentre le piattaforme logistiche sono ad Aprilia, Roma, Milano, Crema, Brescia, Salerno e Agrigento.