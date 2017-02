Automotive, Mahle acquisisce la start-up O-Flexx

Roma, 13 feb. (askanews) - Il Gruppo MAHLE sta ampliando la sua esperienza nel campo del termoelettrico, rilevando l'azienda start-up O-Flexx Technologies GmbH con sede a Duisburg in Germania. Lo ha reso noto la stessa azienda specificando che è 'stato concordato che il prezzo di acquisto non sarà divulgate.

L'energia termoelettrica può essere utilizzata per convertire il calore in energia elettrica, trasformando il calore residuo utilizzato precedentemente in una valida fonte di energia. Al contrario, questa tecnologia può anche contribuire a generare calore o freddo da energia elettrica. Fondata nel 2006, la società di start-up O-Flexx Technologies è specializzata nello sviluppo di elementi termoelettrici, che vengono utilizzati, per esempio, per riscaldare la cabina di veicoli elettrici. Rispetto alle soluzioni standard attualmente disponibili, questo metodo è molto più efficiente. Per i veicoli elettrici, in particolare, il conflitto precedentemente irrisolto tra un'autonomia elettrica e comfort termico diventa quindi meno critico.

In veicoli con motore a combustione, per esempio, il calore dei gas di scarico può essere convertitio in energia elettrica, aumentando l'efficienza del motore a combustione.

"Con O-Flexx, MAHLE sta intensificando le sue operazioni per includere la tecnologia termoelettrica e sta ponendo così le basi per il riscaldamento innovativo e la gestione del raffreddamento in ogni classe di veicolo",ha spiegato in una nota Wolf-Henning Scheider, Presidente del consiglio di amministrazione e CEO di MAHLE. Il gruppo ha già collaborato con la società di Duisburg-sulla base di progetti individuali in passato.

MAHLE è uno dei principali partner di sviluppo internazionali e fornitore per l'industria automobilistica. Con i suoi prodotti per motori a combustione e le relative periferiche, nonché soluzioni per i veicoli elettrici, il gruppo affronta tutti i temi cruciali legati alla catena cinematica e all'aria condizionata oltre che sui componenti per la filtrazione per la gestione termica. Prodotti Mahle prodotti sono montati in almeno un veicolo su due in tutto il mondo. Nel 2015, il gruppo ha generato un fatturato di circa 11,5 miliardi di euro con circa 76.000 dipendenti ed è presente in 34 paesi con oltre 170 sedi di produzione. Nelle 15 sedi principali di sviluppo in Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Slovenia, Stati Uniti, Brasile, Giappone, Cina e India, circa 6.000 ingegneri e tecnici di sviluppo stanno lavorando su soluzioni innovative per la mobilità del futuro.